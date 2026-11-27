Von: Raluca Nelepcu

Der Herbst steht Temeswar/Timișoara besonders gut. Wenn sich das Laub der Bäume golden färbt, die ersten Nebelschwaden durch die Straßen ziehen und die Cafés ihre Gäste mit heißem Kaffee und dampfendem Tee empfangen, entfaltet die historische Innenstadt einen ganz besonderen Charme. Auch im Winter, wenn die barocken Fassaden im sanften Licht der tief stehenden Sonne leuchten und manchmal sogar ein wenig Schnee auf den Dächern liegt, lohnt sich ein Spaziergang durch die ehemalige habsburgische Festungsstadt.



Der Rundgang führt durch einige wenige Straßen der historischen Innenstadt und zugleich durch mehr als drei Jahrhunderte Stadtgeschichte. Unterwegs begegnen uns ein berühmter Feldherr, eine geheimnisvolle Eisenachse, ein barockes Pestdenkmal und eine Kanonenkugel, die an eine dramatische Belagerung erinnert.



Das Nikolaus-Lenau-Lyzeum



Mein Spaziergang beginnt vor dem Nikolaus-Lenau-Lyzeum. Das imposante Gebäude wurde zwischen 1869 und 1870 errichtet und beherbergte ursprünglich eine Realschule. Bis 1781 stand hier das „raizische Stadthaus“, der Sitz des serbisch-rumänischen Rathauses, wo nach der Befreiung Temeswars erstmals Theater gespielt wurde. Heute trägt die Schule den Namen des Dichters Nikolaus Lenau, der 1802 im heutigen Lenauheim geboren wurde.

Zwei Namen machen die Geschichte der Schule besonders bemerkenswert: Herta Müller, die 2009 den Literaturnobelpreis erhielt, und Stefan Hell, der 2014 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Beide haben hier die Schulbank gedrückt.

Von hier aus sind es nur wenige Schritte bis zum Domplatz/Piața Unirii. Pastellfarbene Fassaden und historische Gebäude verleihen den Straßen einen unverwechselbaren mitteleuropäischen Charakter.



Der Domplatz und sein barockes Wahrzeichen



Auf dem Domplatz angekommen, steuere ich zunächst den römisch-katholischen Dom an. Das dem heiligen Georg gewidmete Gotteshaus zählt zu den bedeutendsten Barockkirchen der Region. Seine Grundsteinlegung erfolgte 1736, zwanzig Jahre nachdem Prinz Eugen von Savoyen Temeswar von den Osmanen zurückerobert hatte. Fertiggestellt wurde der Dom 1774.

Ich empfehle unbedingt einen Blick ins Innere: Sehenswert sind das Hauptaltarbild von Michelangelo Unterberger aus dem Jahr 1754 und die 1908 von der Temeswarer Firma Carl Leopold Wegenstein gebaute Orgel. Besonders interessant finde ich eine Darstellung des Letzten Abendmahls: Anders als auf dem weltberühmten Gemälde Leonardo da Vincis sitzen Jesus und die zwölf Apostel hier an einem runden Tisch.

Auch die Dreifaltigkeitssäule und die serbisch-orthodoxe Kathedrale prägen das Erscheinungsbild des Domplatzes, dessen besondere Atmosphäre sich gerade in der kühleren Jahreszeit genießen lässt.



Die eiserne Achse



Vom Domplatz aus setze ich meinen Weg zum Ion-I.- C.-Brătianu-Platz fort. Dort befindet sich das Haus mit der eisernen Achse. An einer Hausecke ist eine etwa zweieinhalb Meter lange Eisenachse befestigt. Doch wie kam dieses Metallstück an die Fassade?

Die bekannteste Legende führt uns ins Jahr 1716 zurück, als Prinz Eugen von Savoyen die osmanische Festung Temeswar belagerte. Der Überlieferung zufolge stammt die Achse von jenem Wagen, mit dem der Feldherr am 18. Oktober 1716 in die eroberte Stadt einzog. Bewiesen ist dies allerdings nicht. Einer anderen Erklärung zufolge gehörte das Metallstück ursprünglich zu einer schweren Artillerielafette.



Jugendstil zwischen barocken Fassaden



Ich kehre zum Domplatz zurück und widme mich zwei jüngeren Gebäuden. Das Brück-Haus, eines der schönsten Beispiele des Jugendstils in Temeswar, wurde zwischen 1910 und 1911 nach den Plänen des Stadtarchitekten László Székely errichtet bzw. umgebaut. Die Familie Brück betrieb im Erdgeschoss eine Apotheke. Geschwungene Linien, farbige Keramikelemente und dekorative Pflanzenmotive schmücken die Fassade.

Nur ein Stück weiter befindet sich das Gebäude der ehemaligen Skonto-Bank, das 1909 nach den Entwürfen von Marcell Komor und Dezsö Jakab entstand. Auch hier fallen die kunstvollen Ornamente und farbigen Zsolnay-Keramikverzierungen ins Auge. Es lohnt sich, vor diesen beiden Häusern stehen zu bleiben und den Blick nach oben zu richten.



Der Freiheitsplatz und die Erinnerung an die Pest



Mein nächstes Ziel ist der Freiheitsplatz/Piața Libertății. Während der Habsburgerzeit hieß er Paradeplatz und bildete das militärische Zentrum der Festungsstadt. Seinen heutigen Namen erhielt er im Zusammenhang mit der Revolution von 1848, als hier politische Versammlungen stattfanden.

Besonders sehenswert ist die Marien-und-Nepomuk Säule aus dem Jahr 1756. Das barocke Denkmal erinnert an die verheerenden Pestepidemien von 1738 und 1739. Die Skulpturengruppe zeigt die Jungfrau Maria, den heiligen Johannes Nepomuk und weitere Pestheilige. Die Säule galt als Zeichen der Hoffnung auf Schutz vor weiteren Seuchen. Auch die rumänische Revolution von 1989 hat hier ihre Spuren hinterlassen: Im Fundament der Mariensäule sind bis heute Einschussschäden zu sehen.



Eine Kanonenkugel erzählt vom Revolutionsjahr 1849



Auf meinem Rückweg wartet eine weitere historische Kuriosität: eine Kanonenkugel an der Fassade der heutigen Volkskunstschule.

Während der Revolution von 1848/1849 blieb Temeswar unter österreichischer Militärkontrolle. Im Jahr 1849 wurde die Festungsstadt mehr als drei Monate lang von ungarischen Revolutionstruppen belagert. Die Einwohner litten unter Lebensmittelknappheit und Artilleriebeschuss. Die Kanonenkugel erinnert bis heute an diese dramatischen Ereignisse.

Solche unscheinbaren historischen Details faszinieren mich. Man läuft vielleicht jahrelang an einem Gebäude vorbei, ohne dessen Geschichte zu kennen.



Auf den Spuren des Prinzen Eugen



Weiter führt mich mein Spaziergang zur Eugenvon-Savoyen-Straße. An der Hausnummer 24 stand einst die Porta Forforosa, auch Hahnentor genannt, eines der Tore der osmanischen Festung.

Der Überlieferung zufolge zog Prinz Eugen von Savoyen am 18. Oktober 1716, an seinem 53. Geburtstag, durch dieses Tor in die eroberte Stadt ein. Damit begann nach 164 Jahren osmanischer Herrschaft eine neue Epoche unter habsburgischer Verwaltung.

Die Toranlage wurde nach 1716 den beiden jüdischen Gemeinden, den Sepharden und den Aschkenasen, als Kultgebäude übergeben und 1817 abgetragen. An ihrer Stelle entstand das sogenannte Prinz-Eugen Haus. Über dem Eingang erinnert ein historisches Medaillon an das ehemalige Stadttor, dessen Baumaterial der Überlieferung zufolge teilweise wiederverwendet wurde.



Die Synagoge – ein Zeugnis jüdischer Geschichte



Die letzte Station meines Rundgangs führt mich in die Mărărșeșeti-Straße zur Synagoge in der Innenstadt. Das nach den Plänen des Wiener Architekten Karl Schumann errichtete Gotteshaus wurde 1865 eingeweiht. Maurische Elemente, geometrische Ornamente, zwei Türme und eine große Fensterrose mit dem Davidstern prägen die Fassade.

Die Synagoge wurde für die neologische jüdische Gemeinde errichtet, die das wirtschaftliche und kulturelle Leben Temeswars mitprägte. Mit dem Rückgang der Gemeinde verlor sie ihre Bedeutung als regelmäßiger Gottesdienstort und wurde später auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Sie bleibt ein wichtiges Zeugnis der religiösen Vielfalt Temeswars.



Eine Stadt, die ihre Geschichten bewahrt



Von der Synagoge aus sind es nur noch wenige Schritte zurück zum Nikolaus-Lenau-Lyzeum. Ich habe auf diesem Rundgang keine großen Entfernungen zurückgelegt und bin doch durch mehrere Jahrhunderte gereist: vom osmanischen Temeswar über die habsburgische Festungsstadt bis zur modernen, multikulturellen Metropole.

Temeswar ist eine Stadt, die ihre Geschichten nicht immer auf den ersten Blick preisgibt. Manchmal verstecken sie sich über einem Hauseingang oder in einer alten Mauer. Man muss nur genau hinsehen. Und wer nach diesem Spaziergang noch nicht genug hat, kann sich in einem der gemütlichen Cafés der Innenstadt aufwärmen und bereits den nächsten Rundgang planen. Denn in Temeswar gibt es immer noch etwas zu entdecken.

