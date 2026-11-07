Temeswarer Kunstmuseum plant neuen Museumsshop im Barockpalais

Von: Andreea Oance

Temeswar – Das Nationale Kunstmuseum Temeswar/Timișoara (MNArT) plant einen neuen Museumsshop im Barockpalais am Domplatz/Piața Unirii. Das Geschäft soll eine Auswahl an Produkten und Designobjekten anbieten, die von den Kunstsammlungen und dem Kulturerbe des Museums inspiriert sind. Damit soll das Besuchserlebnis über die Ausstellungsräume hinaus erweitert werden. Insgesamt 19 Gestaltungsvorschläge von Studierenden, die an diesem Projekt beteiligt sind, werden derzeit in der Galerie L des Museums präsentiert.

Das Temeswarer Projekt trägt den Titel „MNArT Shop & Design – Retail Cultural“ und wird in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Kunst und Design der West-Universität Temeswar umgesetzt. Die 19 Entwürfe wurden von Studierenden der Bachelorstudienrichtung Umweltdesign sowie des Masterstudiengangs Innen- und Produktdesign erarbeitet. Betreut wurde das studentische Team von Dozentin Dr. Raluca Sita sowie von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Namaah Tămășanu und Professor Dr. Iosif Mihailo.

Die Gestaltungsvorschläge sind noch bis zum 15. November in der Galerie L des Nationalen Kunstmuseums Temeswar zu sehen.

Ein besonderer Termin ist für Donnerstag, den 12. November, um 12 Uhr vorgesehen. Dann werden die Urheber der Entwürfe in der Galerie L anwesend sein und dem Publikum ihre Konzepte und Gestaltungsideen vorstellen.

In einem nächsten Schritt werden die eingereichten Entwürfe bewertet und ein Siegerprojekt ausgewählt. Eine eigens dafür eingesetzte Jury wird über den Vorschlag entscheiden, der anschließend als Grundlage für die endgültige Gestaltung und Einrichtung des Museumsshops dienen soll.