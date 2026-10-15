Tenaris S.A. hat offiziell ein zweites Werk in Rumänien

Von: Werner Kremm

Reschitza – Anfang Mai wurde (durch bewusste oder unbeabsichtigte Indiskretionen einiger Offizieller der beiden Werke) bekannt, dass der globale Stahlrohrehersteller für Gas- und Erdölpipelines, Tenaris SA, mit Hauptsitz in Luxemburg, das Doppelwerk Artrom Steel Tubes SA (kurz: Artrom), bestehend aus dem E-Stahlwerk Reschitza und dem Rohrewalzwerk in Slatina für 86 Millionen Euro gekauft hat (auch ADZ berichtete). Seitens dieser Offiziellen hieß es damals voller Zuversicht: „Das Werk ist nun in einer einzigen Hand, und die weiß sehr wohl, was weiter zu tun ist.“



Diese Woche kam nun endlich die Transaktionsgenehmigung seitens der EU-Kommission, die, „aufgrund des EU-Reglements betreffs wirtschaftlichen und Produktionszusammenschlüssen, die alleinige Übernahme der Kontrolle der Artrom Steel Tubes SA durch die luxemburgische Gesellschaft Tenaris SA genehmigt“ hat. Die Transaktion betrifft hauptsächlich die Fabrikation von nahtlosen Stahlrohren. Die EU-Kommission bestätigt durch ihr Schreiben als Schlussfolgerung, dass „die notifizierte Transaktion keine Konkurrenzprobleme kreiert, da die Märkte, auf denen die Seiten aktiv sind, weiterhin über entsprechende und glaubhafte Konkurrenten verfügen, die der Versorgung der Kunden dienen“.



Artrom Steel Tubes SA ist ursprünglich unter dem Namen TMK eine „Erfindung“ des Putin-nahen russischen Oligarchen Dmytry Pumpiansky, der nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und den unmittelbar darauf davon ausgelösten internationalen Sanktionen auf die Schwarze Liste gesetzt wurde. Er verkaufte zwangsweise erst an die serbischen Finanz- und Stahlmagnaten von Hefestos Capital, Milutin Nikolic und Pavle Kavran, die ihrerseits 2025 an die US-Investmentgesellschaft GLGH Steel (das steht für Great Lakes Global Holdings mit Sitz in Chicago/Illinois) verkauften, die ihrerseits im Mai an die Luxemburger weiterverkauften, von denen die Werksleitungen in Reschitza und Slatina überzeugt sind und im Mai durch ihre Aussagen suggerieren wollten, dass der Sinn der Luxemburger nach Produktion und Verkauf und nicht nach Finanztransaktionen steht. Die diesbezüglichen Erkenntnisse der Werksoffiziellen dürften sich nach dem richten, was sie von einem zweiten Tenaris-Werk in Rumänien wissen.



Artrom Steel Tubes SA erzeugt geschweißte Stahlrohre (für Bohrungen) und nahtlose Stahlrohre (für Pipelines – die Produktgruppen etwa im Verhältnis von 1 zu 4,5) und hat eine Jahreskapazität von 450.000 Tonnen Stahl in Reschitza und 200.000 Tonnen Stahlrohre im Walzwerk Slatina. Der Jahresumsatz liegt aktuell bei zwei Milliarden Lei, bei rund 2000 Arbeitnehmern in beiden Werken. Man geht davon aus, dass die Tenaris SA mit dem jüngst genehmigten Kauf ihre Produktpalette erweitern und Produkte näher zu den potenziellen Abnehmern in Europa produzieren will (demnächst wird u.a. aus dem Festlandsockel Rumäniens eine riesige Menge Erdgas gewonnen ...).



Die Tenaris SA ist der weltweit führende Hersteller von Stahlrohren für die Erdöl- und Gasindustrie, wobei die Rohreproduktion (geschweißt und nahtlos) des Konzerns rund 95 Prozent der Gesamtproduktion ausmacht. Der Rest sind Zubehörprodukte und Dienstleistungen. Der Nettoumsatz des Konzerns verteilt sich auf Einkünfte aus Europa (7,5 Prozent), Nordamerika (47,7 Prozent), Asien-Naher Osten–Pazifik-Afrika (24,9 Prozent) und Südamerika (fast 20 Prozent).



In Rumänien besitzt die Tenaris SA noch den Stahl- und Rohrehersteller Silcotub Tenaris SA, bestehend aus dem Stahl- und Walzwerk Călărași, das in etwa die gleiche Produktionskapazität erreicht wie Artrom Steel Tubes SA.

