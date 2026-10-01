Trotz Fehlern: Neue Lkw-Maut in Kraft

Bukarest (ADZ) – Ein neues System gilt ab dato für die Straßenmaut, die Fahrzeuge von über 3,5 Tonnen bezahlen müssen. Lastwagen bezahlen nicht mehr nach der Nutzungsdauer der Straßen, sondern nach den gefahrenen Kilometern. Je länger die Strecke, je schwerer und umweltbelastender das Fahrzeug, desto höher die Maut.



Das neue System TollRo berechnet die Maut abhängig von Strecke, Gewicht, Abgasnorm und Straßenkategorie und kann rund 0,6 Lei pro Kilometer erreichen.



Transportunternehmen warnen allerdings vor technischen Problemen. Bei mehr als 600 Tests eines Unternehmens sollen in über 80 Prozent der Fälle Fehler aufgetreten sein, darunter falsche Fahrzeugklassen, fehlerhafte Berechnungen und Probleme bei der Ausstellung von Streckentickets. Die Straßenverwaltung CNAIR hatte deshalb eine Verschiebung bis April 2027 gefordert, doch das Verkehrsministerium hielt dennoch am Start am 1. Oktober fest. Interimsminister Radu Miruță versprach allerdings, Unternehmen wegen Systemfehlern nicht zu bestrafen.