Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Kleinstadt Tschakowa/Ciacova im Kreis Temesch/Timiș könnte künftig wieder den Status einer Gemeinde erhalten. Der Temescher Kreisrat Emanuel Filip, Sohn des amtierenden Bürgermeisters von Tschakowa, hat beim Rathaus Tschakowa einen Antrag eingereicht, um im Jahr 2028 eine Volksbefragung über die Rückkehr zum früheren Verwaltungsstatus abzuhalten. Das Referendum soll gleichzeitig mit den Kommunalwahlen stattfinden, sofern das rumänische Parlament bis dahin keine gesetzliche Regelung verabschiedet, die es Städten mit weniger als 10.000 Einwohnern ermöglicht, wieder Gemeinden zu werden. Tschakowa war bis 2004 eine Gemeinde. Damals erhielt der Ort gemeinsam mit Rekasch/Recaș und Gataja/Gătaia offiziell den Status einer Stadt.

Filip begründet seinen Vorschlag mit der erfah-rungsgemäß höheren Wahl-beteiligung bei Kommunalwahlen. Für die Gültigkeit eines Referendums ist eine Beteiligung von mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten erforderlich. Durch die Zusammenlegung beider Abstimmungen erhofft sich der Kreisrat eine größere Beteiligung der Bevölkerung. Die Entscheidung über den künftigen Verwaltungsstatus müsse von den Bürgern selbst getroffen werden, betonte Filip.

Bereits 2016 hatte in Tschakowa eine Volksbefragung über die Rückkehr zum Gemeindestatus stattgefunden. Damals beteiligten sich jedoch lediglich 644 der insgesamt 4305 Wahlberechtigten, was einer Wahlbeteiligung von 14,95 Prozent entsprach.

Hinter dem Wunsch nach einer Rückstufung stehen vor allem finanzielle Überlegungen. Einwohner und Kommunalpolitiker hatten bereits vor zehn Jahren die hohen lokalen Steuern und Abgaben kritisiert, die nach der Ernennung Tschakowas zur Stadt teilweise um bis zu 300 Prozent gestiegen waren.