Tschechisches Schlachtfest in Eibenthal

Von: Dan Cărămidariu

Temeswar – Im tschechischen Dorf Eibenthal im Kreis Mehedinți steht in dieser Woche das traditionelle Schlachtfest im Mittelpunkt. Vom 28. Oktober bis zum 1. November feiert die Gemeinde ihre Dorftage unter dem Namen „Eibenthalské hody“. Auf dem Programm stehen neben kulinarischen Veranstaltungen auch Wettbewerbe, ein Markt mit regionalen Erzeugnissen, tschechische Volksmusik und ein Gemeindeball.

Ein Schwerpunkt ist die traditionelle tschechische Hausschlachtung, die sogenannte „Zabijacka“. Vom 29. bis zum 31. Oktober werden im örtlichen Restaurant Gerichte angeboten, die seit Generationen zur Küche der Banater Tschechen gehören. Das Menü wurde in Zusammenarbeit mit Dorfbewohnern und der Gastronomieforscherin Claudia-Romana Rista zusammengestellt, die unter dem Namen „Fata care gătește cu flori“ bekannt ist und seit Jahren traditionelle Schlacht- und Fleischverarbeitungsbräuche in mehreren Ländern Mittel- und Südosteuropas dokumentiert.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem die tschechische Blutsuppe „Prdelacka“ mit Graupen, klare Schweinefleischsuppen, frisch geräucherte Hauswürste mit Muskatnuss sowie traditionelle Leber- und Blutwürste. Hinzu kommen Presskopf, Meerrettich und eingelegtes Gemüse. Als Nachtisch werden tschechische Kolatschen mit Topfen, Powidl, Mohn oder Nüssen serviert. Nach Angaben der Veranstalter sollen dabei überlieferte Rezepte und Zubereitungsweisen möglichst unverändert bewahrt werden.

Am Freitag, dem 30. Oktober, findet ein Wettbewerb statt, bei dem die Bewohner ihre traditionellen Suppenrezepte vorstellen. Am Abend folgt der Ball der Banater Tschechen, zu dem auch mehr als 100 Besucher aus Tschechien erwartet werden. Der Samstag steht im Zeichen regionaler Erzeugnisse. Beim Wettbewerb „Banátský výrobek roku 2026“ wird das „Banater Produkt des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Teilnehmen können Produzenten aus den tschechischen Gemeinden des Banats, einschließlich jener im benachbarten Serbien. Bewertet werden Lebensmittel, Getränke und handwerkliche Erzeugnisse. Erstmals gibt es auch eine eigene Kategorie für Produkte von Kindern. Ergänzt wird das Programm durch einen Markt, Ausflüge in die Umgebung und Konzerte mit traditioneller tschechischer Musik. Interessierte können zudem eine Hausschlachtung bei einer örtlichen Familie kennenlernen; die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung erforderlich. Am Sonntag, dem 1. November, endet das Fest mit einem Gottesdienst zu Allerheiligen. Die Messe beginnt um 12 Uhr in der Dorfkirche und wird von Orgelmusik begleitet.

Für Eibenthal haben die diesjährigen Dorftage auch mit Blick auf das kommende Jahr Bedeutung. 2027 begeht die tschechische Gemeinde ihr 200-jähriges Bestehen. Nach Angaben des Mitorganisators Tiberiu Pospíšil sind dafür weitere Veranstaltungen geplant, die sich mit der Geschichte und den Traditionen der Banater Tschechen beschäftigen. Das Dorffest soll bereits in diesem Jahr Gelegenheit bieten, überlieferte Bräuche und die regionale Küche einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.