Turniere, Handwerk, Musik und historische Inszenierungen am Hunyadi-Schloss

Von: Astrid Weisz

Temeswar – Ritter in Rüstung, Edelleute, Handwerker und Spielleute übernehmen am kommenden Wochenende das Gelände rund um das Hunyadi-Schloss im Temeswarer Stadtzentrum. Von Freitag, dem 16., bis Sonntag, dem 18. Oktober, veranstalten das Nationalmuseum des Banats und der Temescher Kreisrat die achte Ausgabe des Mittelalterfestivals des Hunyadi-Schlosses. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.



Die diesjährige Ausgabe versetzt das Publikum an den Beginn des 15. Jahrhunderts. König Sigismund von Luxemburg und Königin Barbara von Cilli sowie Vertreter mehrerer historischer Adelshäuser, Ritter, Söldner, Kaufleute und Handwerker gehören zu den Figuren der Inszenierung. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der 1408 von Sigismund gegründete Drachenorden. Das Festival verbindet historische Rekonstruktion mit Unterhaltung und bietet Kampf- und Reitvorführungen, Bogenschießen, mittelalterliches Handwerk, historische Gastronomie und Musik.



Eröffnet wird das Festival am Freitag um 19 Uhr mit einer Parade durch die Temeswarer Innenstadt. Um 20 Uhr folgt ein Turnier der Spielleute.



Der Samstag ist der umfangreichste Festivaltag. Ab 11 Uhr öffnen die mittelalterlichen Lager und Werkstätten. Besucher können unter anderem Schmieden, königliche Münzprägung, Keramik- und Lederverarbeitung sowie die Herstellung historischer Textilien kennenlernen und sich im Bogenschießen versuchen. Ab 13 Uhr beginnen Kochvorführungen zur mittelalterlichen Gastronomie und die Wettkämpfe der Adelshäuser. Ritter messen sich zunächst in Duellen mit Schwert und Schild .



Um 18.30 Uhr beginnt das „große königliche Gastmahl“. Im Rahmen der Inszenierung verkündet König Sigismund die Gründung des Drachenordens und nimmt dessen erste Ritter auf. Am Abend folgen Konzerte der Formationen Truverii und Peregrinii. Höhepunkt ist um 21.30 Uhr das pyrotechnische Theaterstück „Ielele și stelele“ des Deep6 Project.



Auch am Sonntag öffnen die Lager ab 11 Uhr. Auf dem Programm stehen Reitvorführungen und mittelalterliche Spiele, ein Wettbewerb im historischen Bogenschießen sowie eine Präsentation über Feuerwaffen und Infanterie des 15. Jahrhunderts. Um 15.30 Uhr endet das Festival mit dem Abschiedsgruß der teilnehmenden Gruppen.