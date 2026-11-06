UBB-Forschungsstation „Danubius“ eingeweiht

Von: Werner Kremm

Reschitza/Coronini – 2004 wurde der am Ausgang der Gemeinde Coronini in Richtung Eisernes Tor – Orschowa im Donauengpass befindliche Baukomplex der Grenztruppen im Zuge der Reorganisierung und teilweisen Auflösung von Einheiten der Grenzwacht frei, weil die dortige Einheit aufgelöst wurde. Es folgten drei Jahre des Gerangels zwischen der damaligen Reschitzaer Universität „Eftimie Murgu“ (UEMR) und ihrem Rektor Ion Vela (nicht verwandt mit dem damaligen Bürgermeister von Karansebesch und heutigen PNL-Senator Ion Marcel Vela!) und der Gemeindeverwaltung von Coronini, die beide gern den vom Innenministerium nicht mehr benötigten Baukomplex ihr Eigen nennen wollten.

Der dreijährige Streit endete – nicht ohne tatkräftiges Zutun des Abgeordneten und Hochschullehrers an der Reschitzaer „Eftimie Murgu“-Universität, Liviu Spătaru, und des PD-Ministers und zwischenzeitlich immer wieder Kreisratschefs von Karasch-Severin, Sorin Frunzăverde, beide damals PD – zugunsten der Reschitzaer Universität. Die UEMR wollte, nach dem Willen des Rektorats und des Universitätssenats, aus dem Baukomplex ein „Haus des Tourismus“ machen, dito ein Trainingszentrum für ihre Studenten der Fakultät für Handelswirtschaft, Tourismus und Dienstleistungen. Dazu waren Um-, Aus- und Zubaunotwendigkeiten zu finanzieren, wozu sich das damalige Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend auch bereiterklärt hatte. Doch die nötigen Summen wurden nur ein einziges Mal überwiesen, 2007 (damals 1,7 Millionen Lei), mit denen die Sanierung des Hauptpavillons begonnen wurde. Weitere Summen – es sollte sich laut ursprünglicher Regelung, um jährliche Überweisungen, über mehrere Jahre, handeln – kamen aus Bukarest nicht.

Deswegen musste das Vorhaben auf Eis gelegt werden. Zwischenzeitlich und ebenfalls hauptsächlich wegen Geld- und Finanzierungsmangel, ging die UEMR den für beide Seiten vorteilhaften Deal der Fusion mit der Klausenburger „Babeș-Bólyai“-Universität (UBB) ein. Letztere nahm das Projekt des Um- und Ausbaus der an der Donau gelegenen Außenstelle – des ehemaligen Hauptsitzes der Grenztruppen am westlichen Eingang in den Donauengpass beim Eisernen Tor – wieder auf und gewann die finanzielle Unterstützung (3,7 Millionen Lei) des Regionalen Operativprogramms der EU. Allerdings nun für eine Umorientierung: die Realisierung eines Öko-Forschungszentrums „Danubius“.

Das Wissenschaftliche UBB-Forschungszentrum „Danubius“ in der Ortschaft Coronini liegt inmitten des grenzüberschreitenden rumänisch-serbischen Naturparks „Eisernes Tor/Djerdapp“ und wird der wissenschaftlichen Forschung, den angewandten Wissenschaften und objektzentrierter Bildung sowie dem Studium der Ökosysteme des Großraums Eisernes Tor – Donaustausee Eisernes Tor I und der Donauregion dienen. Die Gesamtfinanzierung von 3,7 Millionen Lei ist nicht rückzahlpflichtig.

Die neue wissenschaftliche Forschungsstation verfügt über zwei Speziallabors, für Forschung und zum Monitoring der Umwelt. Ein Labor wird von der UBB-Fakultät für Biologie und Geografie koordiniert und beschäftigt sich mit Biogeografie und Konservierung der Biodiversität. Das andere funktioniert in der Koordination der UBB-Fakultät für Umwelt-Wissenschaft und –Ingenieurwesen und ist das Laboratorium zur Untersuchung der Umweltfaktoren. Beide Labors sollen laufend kooperieren in den Bereichen Biodiversität, Festland- und Donaustrom-Ökosysteme, Einflussfaktoren auf die Qualität der Umwelt. Soweit der wissenschaftliche Bereich.

Im Bereich der Bildung und Pädagogik wird unterstrichen, dass das neue Forschungszentrum ausdrücklich vor allem den Studenten dienen soll. Hier, am Donauufer, sollen Praktikumsaufenthalte organisiert werden (in einer einzigartigen Landschaft und einem historisch außergewöhnlichen Raum – das Forschungszentrum liegt in etwa unterhalb der kürzlich generalüberholten und zu einem Tourismusmagnet ausgebauten Ladislausfestung sowie gegenüber der von Sigismund von Luxemburg gebauten Golumbac-/Tauben-Festung am gegenüberliegenden rechten, dem serbischen Donauufer), Sommerschulen für Nachwuchsforscher, Workshops und Konferenzen, einschließlich zum Thema Donauraum.

Der Gebäudekomplex besteht aus zwei Hauptimmobilien – darunter auch der schon erwähnte Pavillon – aus einem Konferenzsaal, den beiden Laboratorien, einer Großküche, einem Speisesaal sowie Unterkunftsplätzen. Zum Zweck der Unterbringung gibt es Doppelzimmer, Schlafzimmer mit mehreren Stockbetten, aber auch Appartements. Der gesamte Komplex ist eigentlich für mittel- bis längerfristige Aufenthalte gedacht.