UDMR-Chef Kelemen hält Mehrheit für Niculescus Kabinett für möglich

Bukarest (ADZ) – Der designierte Regierungschef Luca Niculescu hat am Mittwoch betont, im Zuge seiner anstehenden Verhandlungen mit den Parteien eine „Lösung für das politische und wirtschaftliche Gleichgewicht“ des Landes finden zu wollen. UDMR-Chef Hunor Kelemen räumte ihm dabei bessere Chancen als seinen gescheiterten Vorgängern ein: Nach einem Telefonat mit dem 55-Jährigen teilte Kelemen mit, dass Niculescu seiner Meinung nach durchaus das Zeug habe, eine Mehrheit hinter sich zu bringen – er sei ein gewiefter Unterhändler.



Ein erstes Treffen des designierten Premiers mit den Spitzen der PSD, PNL und des UDMR soll bereits Donnerstagnachmittag steigen. Davor hatte PSD-Chef Sorin Grindeanu die Unterstützung seiner Partei von einer Lockerung der „ruinösen Sparmaßnahmen vom Typ Bolojan“ abhängig gemacht. Die Sozialdemokraten sind zurzeit noch unschlüssig, ob sie eine Regierungsbeteiligung oder eine Duldung der Regierung Niculescu aus dem Parlament heraus vorziehen sollten – auf der jüngsten Sitzung des PSD-Vorstands hatte Grindeanu nämlich ausdrücklich gewarnt, dass Niculescus Designierung für die PSD zu „einer Falle“ werden könnte, sollte man als einzige Partei eine Regierungsbeteiligung beschließen: Nach Mandatsende werde Niculescu wohl wieder irgendwo Botschafter, „während wir die Zeche zu bezahlen hätten“, mahnte der PSD-Chef. Allerdings kann es sich die PSD kaum leisten, auch dieser Regierung das Vertrauen zu verweigern – damit würde nämlich allzu offenkundig, wem die politische Dauerkrise zu verdanken ist.



PNL und UDMR dürften indes gewillt sein, ein Technokraten-Kabinett mit Luca Niculescu als Premier im Parlament absegnen, um die Regierungskrise endlich beizulegen und danach den Gang in die Opposition anzutreten.