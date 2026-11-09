UDMR fordert Mitsprache bei Gebietsreform

Bukarest (ADZ) – Der Ungarnverband UDMR unterstützt eine Neuordnung der rumänischen Verwaltungsstruktur. Dazu gehört auch die Zusammenlegung kleinerer Gemeinden, um Kosten zu senken und öffentliche Dienstleistungen effizienter zu gestalten. Allerdings stellt die Partei auch klare Bedingungen: Änderungen an Verwaltungsgrenzen dürfen nur nach Befragung der Einwohner und unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Rumäniens erfolgen. Solche Entscheidungen dürften nicht einfach in Bukarest getroffen und den Gemeinden aufgezwungen werden, sagte UDMR-Senator Barna Tánczos dem Sender Digi24. Die Zurückhaltung seiner Partei gegenüber einer Verringerung der Zahl der Gemeinden habe auch historische Gründe, erklärte der frühere Vizepremier. Bereits im Kommunismus habe es Versuche gegeben, die Verwaltungsstruktur einzelner Gebiete gegen den Willen der Bevölkerung zu verändern. Dies habe auch Auswirkungen auf die ethnische Zusammensetzung der Gemeinden gehabt.