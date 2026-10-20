UDMR schließt Pakt mit Niculescu

Bukarest (ADZ) – Der UDMR hat mit dem designierten Ministerpräsidenten Luca Niculescu eine Unterstützungsvereinbarung geschlossen. Die Partei will zwar nicht der neuen Regierung angehören, stellt sich aber hinter bestimmte politische Ziele. Dabei geht um ein Haushaltsdefizit im vereinbarten Rahmen und die Einhaltung der finanziellen Verpflichtungen. Zudem sollen die Rechte der ethnischen Minderheiten sowie die entsprechenden Bestimmungen im Bildungswesen gewahrt bleiben und eine ausgewogene Finanzierung der Kommunen und der öffentlichen Investitionen im Nachtragshaushalt sichergestellt werden, so UDMR-Chef Hunor Kelemen. Dass seine Partei nicht in die neue Regierung eintritt, hänge auch mit dem Misstrauensvotum zusammen, mit dem PSD und AUR im Mai die damalige Regierung zu Fall gebracht hatten, der auch der UDMR angehörte. „Wir wurden von PSD und AUR entlassen, aus dem Amt gedrängt“, sagte Kelemen am Montagabend im Sender TVR 1. Vor drei Wochen habe der UDMR noch für eine Regierung aus PNL, USR und UDMR unter Führung von Mureșan geworben. Es sei moralisch nahezu unmöglich gewesen, innerhalb von drei Wochen von einem politischen Lager ins andere zu wechseln.