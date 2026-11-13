Über 100 Gäste bei Heimatbuch-Vorstellung

Großsanktnikolaus – Obwohl kurzfristig angesetzt, weil Bürgermeister Dănuț Groza (der Initiator der Rumänisch-Übersetzung und des Drucks des Buches) unbedingt dabeisein wollte, gestaltete sich die offizielle Vorstellung der rumänischsprachigen Version des vor knapp einem Jahr vom Demokratischen Forum der Deutschen im Banat mit Mitteln des Departments für Interethnische Beziehungen beim Generalsekretariat der Regierung Rumäniens gedruckten Buches „Großsanktnikolaus. Stadt- und Kirchengeschichte“ im Ball- und Festsaal des Nákó-Schlosses, das als städtisches Kulturhaus genutzt wird, eines vollen Erfolgs.

Das mit dem sperrigen Untertitel „Vom Geist des Ortes, Menschen, Familien, Stadtgeschichte, Flucht und Deportation“ versehene Buch, dessen deutschsprachige Originalversion von Dietlinde Huhn, Werner Kremm und Anton Sterbling herausgegeben wurde, ist praktischerweise in seiner Rumänischversion ebenfalls – in gewohnt guter Qualität – im Temeswarer CosmopolitanArt-Verlag gedruckt worden, schon weil dort alle Foto- und Bildvorlagen sowie die tabellarisch aufbereiteten Informationen fertig bearbeitet bereitlagen. Übersetzt wurde es von den Geschwistern Sigrid Kuhn und Werner Kremm, beide bei der Vorstellung anwesend. Übersetzungen derartiger Bücher, ihr Zugänglichmachen für die Mehrheitsbevölkerung, ist mindestens ebenso bedeutsam wie ihr Zustandebringen seitens einer Minderheit.

Anwesend waren aber auch andere der Autoren des sozio-historischen Mosaiks, das sich seitens der Herausgeber vorgenommen hat, die Sicht der deutschen Bevölkerung des Orts widerzugeben – sowohl heute noch hier Lebende (im Saal war etwa Elisabeth Kappel, die in den 1960er und 1970er Jahren zu den eifrigsten Laienschauspielerinnen der deutschen Erwachsenen-Theatergruppe unter der Leitung der Lehrerin Valeria Irimie (allbekannt als „die Walli-Tante“) gehörte, die vom DSTT betreut wurde, aber auch Ana Kremm, die das Schicksal von Großsanktnikolauser Familien außerhalb ihres Herkunftsorts verfolgt und beschreibt) wie einst hier, auf Zeit, Lebende (etwa Uwe Zahn, ein Nachkomme des letzten Ko-Besitzers des Nákó-Kastells, der seit 44 Jahren in Deutschland lebt). Selbstverständlich haben auch die Herausgeber nicht unerheblich durch eigene Beiträge zum Zustandekommen des fast 400 Seiten starken Buches, direkt oder durch von ihnen gehortetes Archivmaterial, beigetragen.

Die Rumänisch-Übersetzung kam zustande, weil der Bürgermeister von Großsanktnikolaus beim Erblicken der deutschen Erstversion spontan sagte: „Das muss auch auf Rumänisch zugänglich gemacht werden!“ Damit hat er eigentlich keinen neuen Weg beschritten: das Rathaus der Kleinstadt hat in den Mandatsjahren dieses Bürgermeisters nahezu im Jahresrhythmus Bücher finanziert, die mit der Stadt und ihrer Geschichte etwas zu tun haben, auch andere Übersetzungen aus dem Deutschen (etwa solide dokumentierte und fundierte Studien von Hans Haas). Neu war bloß, dass laut Aussagen ortsansässiger Bücherfreunde noch nie so viele Interessenten zu einer Buchvorstellung gekommen waren: die Zahl der im städtischen Kulturhaus verfügbaren Stühle – 110 – war voll ausgenutzt und im Hintergrund des Saals gab es im Lauf der Veranstaltung auch einige Spätgekommene, die es auf sich nahmen, die zwei Stunden stehend mitzuerleben. Immerhin wurden alle anwesenden Teilnehmer zuletzt mit einem Gratis-Exemplar seitens der Stadt beschenkt.

Die Moderation der Veranstaltung versah Dr. Sergiu Soica, seines Zeichens ein aktiver griechisch-katholischer Priester (der einzige in der ganzen westlichsten Ecke Rumäniens), der zeitgleich die Rolle des Kulturhausdirektors übernommen hat und u. a. der Herausgeber einer Buch-Serie über die griechisch-katholischen Märtyrerbischöfe der kommunistischen Zeit ist, aber auch erfolgreich zur Lokalgeschichte forscht (demnächst kommt u. a. sein Buch über die Geschichte der seit 180 Jahren bestehenden griechisch-katholischen Kirche von Großsanktnikolaus heraus). Dietlinde Huhn machte aus Sicht der Herausgeber eine Präsentation des Buches, das ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt wurde. Sigrid Kuhn („Der einzige Leser, der ein solches Buch wirklich aufmerksam und Satz für Satz verstehend liest, ist der Übersetzer!“) lenkte die Aufmerksamkeit auf einige der Aspekte des Buches, etwa die vielen Erzählberichte, die als „oral history“ und demzufolge als „real erlebte Geschichte(n) des Kleinen Mannes/der Kleinen Frau“ anzusehen sind, deren Synthese erst die reelle und glaubhafte „Große“ Geschichte ergibt. Bürgermeister Groza verkündete zuerst „die gute Nachricht“, dass nämlich die Stadt Großsanktnikolaus sich inzwischen auf der Zielgeraden befindet beim Kauf der letzten privaten Anteile am Nákó-Kastell – um danach „nach Mitteln ausschauen zu können, um es so in Schuss zu bringen, dass es der Hauptanziehungs- und Glanzpunkt der Stadt wird!“ Danach unterstrich er einmal mehr, dass die Stadt, solange er etwas zu sagen hat, immer derartige Initiativen zur Förderung des Bekanntheitsgrads der Stadt, aber auch zu tieferen Einsichten und Erkenntnissen in ihren Werdegang, mit allen positiven und auch negativen Seiten, unterstützen wird. „Denn jedes dieser Bücher über unsere Stadt ist ein Beitrag zum geistigen Vermögen aller ihrer Bewohner.“ Werner Kremm schließlich wies auf noch zu bergende Schätze in dieser Stadt hin, die kulturell genutzt werden müssten. Er zitierte aus gegebenem Anlass die Fotosammlung von Frau Elisabeth Kappel, die ihre Erinnerungen an die Laientheater-Tätigkeit der Großsanktnikolauser Jugend illustriert, die Fotothek der Familie Haberhauer, die regelmäßig, Jahr für Jahr Großsanktnikolaus besucht, aber wies auch auf eine „Schuld“ der Stadt hin. Diese bestand und besteht darin, dass im westlichsten Winkel Rumäniens, im Dreiländereck mit Ungarn und Ex-Jugoslawien, dem Triplex Confinium, sich viele Tragödien abgespielt haben, Zerfleischungen durch Bluthunde oder scharfe Schüsse der Grenzsoldaten auf Befehl ihrer Kommandanten, geheime nächtliche Verscharrungen Getöteter beim Versuch des illegalen Grenzübertritts – Großsanktnikolaus braucht DAS Denkmal, das an die Flucht und gescheiterte, blutig und vielfach mit dem Tod endende Fluchtversuche aus dem „Sozialistischen Paradies Ceaușescus“ erinnert!