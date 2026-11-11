Über 20 Millionen Euro für die Wasserinfrastruktur

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Mehr als 20 Millionen Euro sollen in den Ausbau und die Modernisierung der Wasserinfrastruktur im Kreis Maramuresch/Maramureș investiert werden. Das regionale Wasserversorgungsunternehmen VITAL S.A. hat am 29. Oktober einen entsprechenden Bauvertrag im Wert von rund 89,9 Millionen Lei ohne Mehrwertsteuer unterzeichnet.

Der Vertrag ist Teil des regionalen Entwicklungsprojekts zur Verbesserung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur im Kreis Maramuresch. Die Finanzierung erfolgt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms „Nachhaltige Entwicklung und gerechter Übergang 2021–2027“.

Der Auftrag umfasst die Planung und Ausführung von Arbeiten zur Erweiterung, Sanierung und Errichtung von Wasseraufbereitungsanlagen sowie Wasserfassungen. Vorgesehen sind außerdem Maßnahmen an den regionalen Wasseraufbereitungsstationen auf den Strecken Sighet–Remeți und Sighet–Rona de Jos.

Mit der Durchführung wurde eine Bietergemeinschaft aus den Unternehmen Aqua Serv S.R.L. und Matei Construct Construcții Speciale S.R.L. beauftragt. Als federführender Partner tritt Aqua Serv S.R.L. auf.

Die Vertragslaufzeit beträgt insgesamt 33 Kalendermonate. Davon entfallen sechs Monate auf die Planungsphase und 24 Monate auf die eigentliche Bauausführung. Für die anschließende Testphase und Inbetriebnahme sind weitere drei Monate vorgesehen.