Uferbefestigungen an der Talna und Talna Mică abgeschlossen

Von: Gabriela Rist

Infolge mehrerer aufeinanderfolgender Hochwasser waren die Ufer der beiden Gewässer stark erodiert und teilweise eingebrochen. Foto:Wasserwirtschaftsverwaltung Someș-Tisa

Sathmar – Die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Sathmar/Satu Mare haben die Uferbefestigungsarbeiten an den Bächen Talna in Negrești-Oaș und Talna Mică in Vama abgeschlossen.

Infolge mehrerer aufeinanderfolgender Hochwasser waren die Ufer der beiden Gewässer stark erodiert und teilweise eingebrochen. Dadurch hatte sich der Abflussquerschnitt verringert, was die Durchflusskapazität der Bachbetten beeinträchtigte. Dies stellte eine unmittelbare Gefahr für soziale Einrichtungen sowie für die landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Umgebung dar.

Besonders gefährdet waren bestimmte Abschnitte der Talna ober- und unterhalb des Messpunktes Hm 137 sowie der Talna Mică zwischen den Messpunkten Hm 92 und 93 beziehungsweise Hm 103 und 104. Aufgrund der erhöhten Überschwemmungsgefahr waren dort Maßnahmen zur Ufersicherung und Stabilisierung der Bachbetten erforderlich.

Die durchgeführten Arbeiten sind Bestandteil des Wasserwirtschaftsprogramms 2026. Sie entsprechen der strategischen Ausrichtung des Wasserwirtschaftsamtes, die Bevölkerung, Wohnhäuser und sozioökonomische Einrichtungen zu schützen, die durch Hochwasser gefährdet sind.