Berlin/Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Nicușor Dan hat am Donnerstag in Berlin an einem Treffen der „Koalition der Willigen“ teilgenommen – bekanntlich eine Gruppe von rund 40 Staaten, die die kriegsgebeutelte Ukraine anhaltend unterstützen. Dans Teilnahme an besagtem Treffen überraschte allgemein, da die Regierung erst zu Wochenbeginn in einer Aussendung mitgeteilt hatte, dass Rumänien in Berlin von Premierminister Luca Niculescu vertreten werden wird.



Umdisponiert wurde offenbar am Mittwoch, nachdem der parteilose Regierungschef ebenso überraschend die Befugnisse von Vizepremier Marian Neacșu (PSD) dermaßen ausweitete, dass letzterer mittlerweile als De-facto-Premierminister gilt. Regierungssprecher Dan Cărbunaru hatte Mühe, die plötzliche Planänderung in puncto Vertretung des Landes bei dem Ukraine-Gipfel in der deutschen Hauptstadt zu erklären: Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden, da erachtet wurde, dass dies die „beste Option“ sei, lavierte Cărbunaru he-rum, ohne letztlich einen klaren Grund zu nennen.



Präsident Dan sagte im Vorfeld des Berliner Treffens, sich vor allem dafür einsetzen zu wollen, dass die erhoffte Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sowohl den legitimen Sicherheitsinteressen Europas als auch jenen der durch Kollateralschäden besonders betroffenen Länder, darunter Rumänien, Rechnung trage. An dem Treffen nahmen neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff teil. Zentrale Themen waren die finanzielle Hilfe für die Ukraine im kommenden Jahr, die Forderung der Europäer, künftig bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland mit am Tisch zu sitzen, sowie die Sicherheitsgarantien für die Ukraine gewesen.