Umfassende Sanierung für die Graftpromenade geplant

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Die Stadtverwaltung von Kronstadt/Brașov plant ein umfassendes Sanierungsprojekt für das Gebiet der Graftpromenade/După Ziduri.



Nachdem im vergangenen Jahr bereits Teile der historischen Mauern entlang der Graft-Allee gesichert wurden, soll nun die technische Dokumentation für eine umfassendere Neugestaltung erstellt werden. Das Projekt umfasst die Restaurierung der historischen Mauern und steinernen Brüstungen, die Sicherung von Stützmauern und erosionsgefährdeten Bereichen sowie Maßnahmen am Graft-Kanal. Geplant sind außerdem neue Fußwege, Beleuchtung, Geländer, Landschaftsgestaltung und der Schutz des archäologischen und architektonischen Erbes. Die Dokumentation soll innerhalb von drei Monaten erstellt werden.