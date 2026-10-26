Universität Jassy: Prominenter Dozent verhaftet

Bukarest (ADZ) – Die Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Jassy steht im Mittelpunkt eines Skandals: Über Jahre hinweg soll Dozent Alexandru Toader mehrere Studentinnen sexuell missbraucht haben. Toader, Sohn des früheren Verfassungsrichters und Justizministers Tudorel Toader, wurde am Wochenende zunächst festgenommen. Anschließend verfügte das zuständige Gericht für den 38-Jährigen 30 Tage Untersuchungshaft. Die Universität hat seinen Vertrag zunächst ausgesetzt.

Bereits vor einem Jahr hatten Lokaljournalisten in Jassy über den Fall berichtet und so das Ermittlungsverfahren angestoßen. Darin geht es vordergründig um zwei ehemalige Studentinnen, die Toader unter Druck zum Sex gezwungen haben soll. Allerdings sei die Anzahl der Frauen, die der Dozent unter verschiedenen Umständen missbraucht habe, weit höher, hieß es aus Ermittlungskreisen. Toader soll ihnen unter anderem gedroht haben, sie bei Prüfungen schlechter zu bewerten. Sex mit ihm hätte umgekehrt eine bessere Prüfungsnote zur Folge gehabt. Erwehrten sich die Studentinnen seiner Übergriffe, drohte er damit, dass er sich im späteren Verlauf des Studiums rächen werde, da in den Schlusssemestern Prüfungen mit seinem Vater anfallen, der ebenfalls als Professor an der Universität tätig ist.

Toader Senior sagte nach der Festnahme, dass er selbst das eigentliche Ziel eines Angriffs sei. Dozent Alexandru Toader, der für die Studenten in den Anfangssemestern Zivilrecht unterrichtet, machte offenbar von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.