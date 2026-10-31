US-amerikanisch das Cover, jiddisch die Musik und siebenbürgisch der Stil

Von: Klaus Philippi

Klausenburg – Nein, das Konzert zur Vorstellung ihrer neuen Einspielung „From the Open Place“ auf CD am Donnerstagabend, dem 5. November, gibt Geigerin und Volksmusik-Forscherin Zoë Aqua aus dem US-Bundesstaat Colorado nicht im Generalkonsulat Ungarns am Hauptplatz von Klausenburg/Kolozsvár/Cluj. Dafür aber findet es nur ein paar wenige Schritte weiter weg im Eckhaus Nummer 29 am selben „Fötér“ statt, wo die magyarische Stiftung für den Erhalt und die Pflege siebenbürgischer Traditionen – die „Erdélyi Hagyományok Háza Alapitvány“ – eine von ihren sechs Regionalzweigstellen unterhält. Und da Zoë Aqua um 20.30 Uhr gemeinsam mit ihren Mitspielern ungarischer Muttersprache aus Transsylvanien auftritt, konnte auch das von Budapest aus für die sozialen Beziehungen und für Kultur zuständige Ministerium zur Leistung von Unterstützung überzeugt werden. Hackbrett-Spieler Réman Gergely, Kontrabassist Dénes Károly und Szopos Kálmán als Meister von Begleit-Akkorden auf seiner dreisaitigen Bratsche mit horizontalem Steg sind selbstverständlich mit von der Partie, und auf der vom Label Adhyáropa Records produzierten CD zu hören sind auch Annie Aqua, die ebenso geigende Schwester von Zoë Aqua, und besonders der US-amerikanische Kulturschaffende und Sänger Ira Khonen Temple. Zum Konzert in Klausenburg am 5. November in Klausenburg reist er mit. Für Zoë Aqua, die von 2021 bis 2023 an der Gheorghe-Dima-Musikhochschule ein Studium zur Erforschung ihrer Vorlieben in Siebenbürgen belegt hatte und seither schon öfters zu Gast in der Region war, kommt der Abend natürlich einem sehnsüchtig erwarteten Wiedersehen mit ihrem Publikum in Rumänien gleich. Eintrittskarten werden zum Preis von nicht mehr als 15 Lei pro Person vergeben, und wer telefonisch seinen Wunsch aufs Dabeisein und Zuhören voranmeldet (0772/265715), hat sicher gute Chancen, ihn sich auch zu erfüllen. Hineinhören im Voraus ist auf dem Link zoeaqua.bandcamp.com/album/from-the-open-place möglich.