US-Militärpräsenz: Dan will Kostenteilung

Bukarest (ADZ) – Rumänien hat den USA vorgeschlagen, einen Teil der Kosten für die Stationierung des US-Militärs zu übernehmen. Präsident Nicușor Dan sagte, man warte nun auf eine Entscheidung der US-Regierung. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und alle Antworten auf die technischen Fragen übermittelt. Wir haben uns auch angeboten, einen Teil der Kosten für diese Operationen zu teilen“, sagte Dan dem Sender Antena 3. Welche Summe Rumänien zahlen könnte, ließ der Staatschef offen.



Die Regierung von US-Präsident Donald Trump prüft derzeit die Stationierung amerikanischer Truppen in Europa und führt dazu Gespräche mit den europäischen Staaten. Die Analyse soll im November abgeschlossen sein. Der Dialog zwischen Bukarest und Washington dauere an, sagte Dan.



Das Pentagon prüft derzeit mehrere Möglichkeiten, die US-Streitkräfte in Europa zu verringern oder neu zu verteilen. Dabei geht es auch um eine mögliche Verlegung von Truppen in die östlichen NATO-Staaten.