Von: Nina May

Hermannstadt – Aus der Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien am vergangenen Freitag im Spiegelsaal des Forumshauses in Hermannstadt/Sibiu ging hervor, dass USR und PNL weiterhin die Reduzierung der Anzahl der Abgeordneten im rumänischen Parlament auf 300 Sitze und die Auflösung der Minderheitenfraktion vo-rantreiben. Dies könne den vollständigen Verlust der staatlichen Förderung für die Minderheiten bedeuten, warnte der Abgeordnete der deutschen Minderheit, Ovidiu Ganț: Also „Null Geld für das Forum“.

Die Fraktion der nationalen Minderheiten habe für die Einsetzung von Luca Niculescu als Premier gestimmt, erklärte weiter Ganț. Bei der darauffolgenden Haushaltsumschichtung wurden der Fraktion daraufhin die am Jahresbeginn zurückbehaltenen zehn Prozent der aus dem Staatshaushalt zustehenden Mittel rückerstattet. Für 2027 wurde ihr dieselbe Summe wie heuer für ihre Organisationen zugesagt. Die bei der letzten Sitzung gekürzten Mittel wurden den Regionalforen erneut zugeteilt, ergänzte der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul-Jürgen Porr.

Was die durch die Regierung angestrebte Verwaltungsreform betreffe, müsse man noch in Erfahrung bringen, ob den deutschen Gemeinschaften dadurch Nachteile entstehen, um ggfs. vorbeugende Maßnahmen treffen zu können, bemerkte Ganț.

Als neue Mitglieder im DFDR-Vorstand wurden die seit der letzten Vorstandssitzung auserkorenen Vorsitzenden der Regionalforen Altreich und Banat, Christian Töpfer bzw. Benjamin Neurohr, nun offiziell gewählt.

Für 2027 wurde zur Diskussion gestellt, zwei Preise ins Leben zu rufen: Anlässlich der 20 Jahre EU-Mitgliedschaft Rumäniens schlug MP Ganț einen nach Helge Fleischer benannten Jugendpreis vor. Fleischer war 2010 im Alter von 31 Jahren zum Unterstaatssekretär im DRI ernannt worden, jedoch mit 33 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Der Preis solle daher junge Menschen bis 33 Jahre für ihr Engagement für die deutsche Minderheit und europäische Werte auszeichnen. Dr. Klaus Fabritius schlug einen jährlichen Buchpreis für eine Publikation in deutscher Sprache oder über die deutsche Minderheit vor.

Zum Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Jugendorganisationen (ADJ) verwies ADJ-Vorsitzende Corina Stănese auf ein neues Logo der ADJ „für die nächsten 30 Jahre“.

In der vorangegangenen nicht-öffentlichen Vorstandssitzung des DFDR war mit ADZ-Chefredakteurin Nina May ein engerer Austausch über Forumsaktivitäten und eine größere Sichtbarkeit des Forums in der ADZ vereinbart worden, unter anderem durch eine in Kürze zu erfolgende Umgestaltung der Titelseite, derzeit de facto eine Seite für rumänische Innenpolitik.

Die ordentliche Sitzung wurde vom Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr geleitet. Anwesend waren neben dem Abgeordneten der deutschen Minderheit u.a. Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu von Departement für interethnische Beziehungen an der Regierung Rumäniens (DRI), sowie die Leiter der fünf Regionalforen.