USR wählte neuen Vorstand bei Parteitag in Temeswar

Bukarest (ADZ) – USR-Chef Dominic Fritz hat beim Parteitag am Wochenende in Temeswar seine Partei als festen Bestandteil des Reformlagers in der rumänischen Politik positioniert. Die Partei wolle eine konstruktive Opposition darstellen, die einerseits an die Erfahrungen und die Leistungen in der abgelösten Regierung anknüpft und realistische Lösungen für die Menschen liefert, andererseits auch als „Wachhund“ der Bürger vor einer PSD-Regierung agiert, die ohne eine klare Übernahme einer Mehrheit im Parlament versuchen werde, alle staatliche Macht an sich zu reißen, so Fritz in Temeswar. Die USR werde eng mit den Liberalen unter Ex-Premier Ilie Bolojan zusammenarbeiten, doch nicht als „Anhänger“ oder „Reserverad“ der vergleichsweise immerhin stärkeren Partner. Im Gegenteil wolle die Partei „Motor“ einer reformistischen Mehrheit sei, die die nächsten Wahlen gewinnt, erklärte Dominic Fritz.



Für ihn stand beim Parteitag eher wenig auf dem Spiel, da keine Wahlen für den Vorsitz geplant waren. 24 Vorstandsmitglieder wurden gewählt, darunter sieben Vizepräsidenten, zu denen auch die Ex-Minister Radu Miruță, Diana Buzoianu und Irineu Darău gehören.