Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Der Kreis Temesch/Timiș hat eine zweite Vizepräfektin. Vanessa Opriș wurde Ende letzter Woche durch einen Regierungsbeschluss in das Amt berufen. Die 32-Jährige ist Absolventin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der West-Universität Temeswar (UVT) und verfügt bereits über Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung. Sie war während der Amtszeit von Mihai Ritivoiu Kabinettsdirektorin der Präfektur des Kreises Temesch und bekleidete anschließend eine entsprechende Funktion beim Kreisrat Temesch unter dessen Vorsitzendem Alfred Simonis. Zuletzt leitete sie dessen Kabinett.

Mit ihrer Ernennung ist die Führungsspitze der Präfektur wieder vollständig besetzt. Opriș wird künftig gemeinsam mit dem bisherigen Vizepräfekten Deian Popov und dem neuen Präfekten Radu-Adrian Pau die Geschicke der Behörde leiten.

Der Sozialdemokrat Adrian Pau hatte Anfang letzter Woche im Beisein zahlreicher Gäste seinen Amtseid als Präfekt des Kreises Temesch abgelegt. Er löste den Rechtsanwalt Paul Finta von der Partei USR ab, der das Amt vier Monate lang innehatte. Vor seiner Ernennung zum Regierungsvertreter im Kreis Temesch war Pau zwei Jahre lang als öffentlicher Verwalter des Kreises tätig.

Bei seinem Amtsantritt kündigte Pau an, die von seinen Vorgängern begonnenen Projekte fortsetzen und die Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Institutionen verbessern zu wollen. Zu seinen wichtigsten Prioritäten zähle die Beschleunigung der seit Jahren ungelösten Grundstücks- und Eigentumsfragen. Zudem strebe er eine engere Zusammenarbeit zwischen der Präfektur, dem Kreisrat Temesch, der Temeswarer Stadtverwaltung und den übrigen Kommunalverwaltungen an.

Darüber hinaus betonte der neue Präfekt, dass die Behörde stärker auf die Anliegen der Bürger eingehen müsse. Mit der Ernennung von Vanessa Opriș ist das dreiköpfige Führungsteam der Präfektur nun komplett.