Vermisst in Rumänien

Von: Valentin Brendler

Schon wieder eine RO-Alert Meldung: Ein Jugendlicher, oder gar ein Erwachsener, ist verschwunden und wird gesucht. Jedenfalls in Bukarest ist dies keine Seltenheit. Doch auch in den Medien sieht man es immer wieder: Ein neuer Fall wird vorgestellt und es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Dass Menschen verschwinden, scheint immer wieder vorzukommen. In Rumänien, aber auch in ganz Europa, unter anderem natürlich in Deutschland. Wie kann das sein? Was hat es damit auf sich?

Schaut man sich die Statistiken in Rumänien an, wird man womöglich überrascht: „Im Jahr 2023 wurden auf nationaler Ebene 14.679 Vermisstenmeldungen registriert (5151 davon betrafen Erwachsene und 9528 Minderjährige)“, berichtet „Ziare.com“. Die Zahlen der folgenden Jahre sind nicht komplett (manch-mal nur im Bezug auf Minderjährige) zu finden. Vergleicht man jedoch die meisten Quellen, kann man davon ausgehen, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren ähnlich waren und wahrscheinlich sogar leicht gestiegen sind. Doch wie kann es sein, dass jedes Jahr ungefähr 15.000 Vermisstenmeldungen eingereicht werden? Was passiert mit den Menschen?



Die gute Nachricht zu-erst: Die meisten Fälle werden geklärt, also die Menschen tauchen wieder auf. Laut der Statistik, die „Ziare.com“ zitiert, wurden ungefähr 14.000 Fälle aufgeklärt, der Rest blieb hingegen offen. Dazu werden in der Statistik nur die Vermisstenmeldungen und nicht die Anzahl der vermissten Menschen beschrieben. Wird ein Mensch an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Menschen vermisst gemeldet, können mehrere Meldungen bei der Polizei regis- triert werden.



Auch wenn man die statistische Unschärfe mitbedenkt, werden jährlich sicherlich trotzdem über zehntausend Menschen vermisst gemeldet in Rumänien. Aktuell, bei Erstellung des Artikels, gibt es auf der Internetseite der rumänischen Polizei darüber hi-naus ungefähr 1000 Vermisstenmeldungen. Dies sind nicht alle aktuell registrierten Meldungen, sondern die, welche die Polizei (viele schon vor Jahren) öffentlich ausschreibt.



Aktuelle Vermisstenmeldungen



Dabei gibt es ganz unterschiedliche Fälle. Manche davon liegen auch schon über 15 Jahre zurück. Zum Beispiel wird ein älterer Mann aus dem Kreis Jassy/Iași vermisst. Er ist im November 2010 von zu Hause weggegangen und nicht zurückgekehrt; er gilt laut den Beamten inzwischen als obdachlos. Die Polizei beschreibt abseits davon noch sein Aussehen. Weiteres ist öffentlich nicht bekannt.



Doch es gibt auch aktuelle Fälle: Seit Kurzem wird eine Frau aus der Region Tulcea vermisst. Die Polizei berichtet, dass sie im September ihr Haus verließ und nicht mehr zurückgekehrt ist.



Ähnlich wird der Fall eines Mannes aus dem Kreis Ialomița beschreiben. „Er verließ freiwillig sein Haus“ und ansonsten gibt es nur Informationen über sein Aussehen.



Die Menschen, die vermisst gemeldet wurden, werden hier im Artikel bewusst anonymisiert. Zwar sind ihre Namen öffentlich und auf der Internetseite der Polizei einsehbar (politiaromana.ro/ro/persoane-disparute), jedoch ist dieser Artikel kein Vermisstenaufruf und die Personen sind nicht bewusst in die Öffentlichkeit getreten und sollen hier nicht unfreiwillig als Beispiele herhalten.



Was ist mit den Menschen passiert?



Warum Menschen verschwinden, kann unterschiedlichste Ursachen haben. „Wenn eine Person (...) vermisst wird, dann kann das ganz banale Gründe haben – aber es können auch tragische Schicksale und manchmal auch schwere Kriminalfälle dahinterstecken. Hinter den Zahlen der Vermissten (...) verbergen sich demente Senioren und Seniorinnen genauso wie minderjährige Geflüchtete auf der Suche nach Familienangehörigen, manchmal noch Schlimmeres“, schreibt dazu das Radio „Deutschlandfunk“.



Das Medium bezieht sich dabei natürlich auf die Situation in Deutschland, die sich nicht allzu deutlich von der in Rumänien unterscheiden sollte – Oder? Ein Blick auf die Fakten zeigt, dass in Deutschland jährlich un-gefähr 100.000 Vermisstenmeldungen eingehen. Betrachtet auf die deutlich höhere Einwohnerzahl in Deutschland ist der Wert mit dem in Rumänien vergleichbar, jedoch höher. Außerdem schreibt „Focus Online“, dass ungefähr die Hälfte der Vermissten in Deutschland Kinder und Jugendliche sind.



Das ist beachtenswert, denn in Rumänien sind deutlich mehr als die Hälfte der Vermissten Minderjährige. In Rumänien sind grob zwei Drittel minderjährig und nur ein Drittel erwachsen. Und die Zahl der Vermissten steigt. Laut Angaben der rumänischen Generalin-spektion der Polizei wurden zwischen dem 20. Mai 2025 und dem 20. Mai 2026 10.566 Fälle des Verschwindens von Minderjährigen gemeldet. Das sind über 600 mehr als im Vorjahr, so berichtet „TVR Info“.



Die Minderjährigen gehen oft freiwillig



Warum so viele Minderjährige weggehen und dann vermisst gemeldet werden, ist endgültig kaum zu beantworten. Es unterscheidet sich zu sehr von Fall zu Fall. Jedoch hat die Nicht-Regierungs-Organisation „Save the Children“ („Rettet die Kinder“) Rumänien zu diesem Thema recherchiert und die Polizei angefragt. Dabei kam heraus, so die NGO, dass 60 Prozent der freiwilligen Abgänge aus Sozialwohnungen, Schulwohnheimen oder DGASPC-Zentren (Generaldirektion für Sozialhilfe und Kinderschutz) stammen. Die meisten Vermisstenfälle wurden zudem in den Kreisen Bukarest, Bistrița-Năsăud, Jassy/Iași und Konstanza gemeldet.



„Das Phänomen des Weglaufens von Kindern ist komplex und vielschichtig“, erklärt Radio România in einem Bericht. Das Radio fasst auch einige mögliche Gründe zusammen: Familienprobleme, häusliche Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung, emotionales Leid, Gefühle des Missverstehens, der Einsamkeit oder der Zurückweisung, akademischer Druck, Mobbing oder soziale Ausgrenzung, das Streben nach Autonomie, sowie äußere Einflüsse und Gruppenzwang. Es können also die unterschiedlichsten Ursachen ausschlaggebend sein.



Verschwinden ist kein Verbrechen



Es gibt aber auch einen rechtlichen Grund, warum Minderjährige öfters vermisst gemeldet werden als Erwachsene. In Rumänien und in Deutschland ist Verschwinden kein Verbrechen. Dennoch würde die Polizei vermisste Minderjährige zeitnah suchen und eine Fahndung einleiten. Schließlich stehen Minderjährige noch nicht auf eigenen Beinen und die Beamten müssen annehmen, dass der alleinige Weggang für sie gefährlich ist.



Bei Erwachsenen ist das anders, wie auch der deutsche Ermittler Martin Cornils vom Landeskriminalamt Bayern dem Radio „Deutschlandfunk“ erklärt: „Polizeilich gesehen ist es so, dass der Erwachsene erst dann als vermisst gilt, wenn er seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat – und eine Gefahr anzunehmen ist, das heißt beispiels-weise, er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, oder (...) er hat eine Erkrankung, die eine dauernde Medikation erfordert.“



Laut ihm sei der Anteil der dementen Menschen an der Vermissten-Statistik, die nicht mehr nach Hause oder ins Altenheim zurückfinden, dazu hoch. Auch bei diesen Fällen bestehe Lebensgefahr für die vermisste Person, so „Deutschlandfunk“.



Es gibt aber auch andere Fälle, erklärt der Ermittler: „Es gibt diesen Typen, der sagt, ich gehe zum Zigarettenholen, und kommt nie wieder zurück. Den gibt’s, und der wird natürlich auch als vermisst gemeldet. Und wenn einer nicht gefunden werden will, dann denke ich, wenn er auch noch die nötige Intelligenz besitzt, wird er sich auch nicht finden lassen.“

„Message Home“



„Message Home“ ist eine wichtige, kostenlose und ano-nyme Initiative für weggelaufene Kinder und Jugendliche, um ein Lebenszeichen an ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten zu übermitteln.



Wer von zu Hause weggelaufen ist und den Eltern mitteilen möchte, dass er oder sie in Sicherheit ist – ohne dabei den Aufenthaltsort preiszugeben –, kann dafür spezialisierte Notrufdienste nutzen. Diese sind kostenlos und anonym.



In Rumänien:



In Rumänien ist die in ganz Europa gültige Telefonnummer 116 000 die Hotline für weggelaufene Kinder und Jugendliche. Sie wird von der Organisation „Salvați Copiii“ in Kooperation mit der Polizei betrieben. Hier kann man anrufen, wenn man von zu Hause weggelaufen ist oder darüber nachdenkt, und professionelle Hilfe sowie die Weiterleitung eines Lebenszeichens anfordern.



Außerdem gibt es noch das Kindertelefon unter 116 111 – die nationale rumänische Helpline für Kinder und Jugendliche. Sie bietet vertrauliche psychologische und soziale Unterstützung bei Problemen in der Familie, Missbrauch oder Krisen.



Ein zentraler Notruf für Kinderschutz ist 119 – die staatliche Hotline für Kinder in Notlagen oder bei Missbrauch ist rund um die Uhr (24/7) erreichbar.

In den deutschsprachigen Ländern:



In Deutschland können sich Kinder und Jugendliche an die „Nummer gegen Kummer“ 116 111 wenden, in Österreich an „Rat auf Draht“ 147 und in der Schweiz an „Pro Juventure“, ebenfalls 147.

Wie funktioniert „Message Home“?



1. Anrufen oder Schreiben: Du kontaktierst eine der oben genannten Nummern (oder nutzt deren Chat-/Online-Beratung).



2. Nachricht hinterlassen: Du sagst den Beratern, dass du weggelaufen bist, es dir gut geht und du eine Nachricht an deine Eltern übermitteln möchtest.



3. Keine Ortung: Der Anruf ist absolut vertraulich. Die Berater dürfen und werden deinen Standort nicht zurückverfolgen oder an deine Eltern weitergeben.



4. Weiterleitung: Die Organisation kontaktiert deine Eltern (oder die Polizei, falls eine Vermisstenanzeige vorliegt) und gibt ausschließlich das vereinbarte Lebenszeichen weiter (z.B. „Ihr Kind hat angerufen und möchte Ihnen ausrichten, dass es in Sicherheit ist“).