Vernissage „Geheimnisvolle Begegnungen an der Grenze zwischen den Welten“

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Unter dem Titel „Geheimnisvolle Begegnungen an der Grenze zwischen den Welten“ präsentiert der Kunstfotograf Adrian Bugariu ab Freitag, den 30. Oktober, seine Werke. Die Vernissage beginnt um 18.30 Uhr in der OMIE-Galerie am Kleinen Ring 3/Piața Mică 3. Die Ausstellung umfasst 27 Fotografien: Diese halten Begegnungen von Mond und Sonne mit Türmen, Kirchen und anderen Wahrzeichen Hermannstadts und der Umgebung fest. Der Fotograf Rareș Helici führt bei der Vernissage in das Thema ein. Der Eintritt ist frei; die Ausstellung ist zu sehen bis Sonntag, den 8. November.