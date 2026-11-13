Viel investiert, wenig verbunden

Von: Arthur Glaser

Vier Boarding-Gates, acht Check-in-Schalter, moderne Gepäcksysteme und Sicherheitskontrollen: Der (neue) Abflugterminal des Internationalen Flughafens Sathmar/Satu Mare bietet eine Infrastruktur, die den Anforderungen eines modernen Regionalflughafens entspricht. Hinzu kommen eine erneuerte Start- und Landebahn, erweiterte Flugzeugabstellflächen und eine modernisierte Sicherheitsinfrastruktur. Dennoch gibt es gegenwärtig nur ein dürftiges Flugangebot.

Am 27. Januar 2025 wurde das neue Terminal offiziell eröffnet. Die Einweihung war der sichtbare Höhepunkt eines der größten Infrastrukturprojekte im Kreis Sathmar. Doch knapp zwei Jahre später stellt sich eine unbequeme Frage: Was nützt ein moderner Flughafen, wenn die Zahl der erreichbaren Destinationen schrumpft? Und weshalb verschwinden Flugverbindungen ausgerechnet während einer millionenschweren Modernisierung?

Millionen für die Infrastruktur

Den entscheidenden finanziellen Schub erhielt das Modernisierungsvorhaben im September 2022. Damals wurden zwei Förderverträge mit einem Gesamtvolumen von 433 Millionen Lei unterzeichnet. Davon entfielen 365 Millionen Lei auf die eigentliche Flughafeninfrastruktur und weitere 68 Millionen Lei auf Sicherheitsmaßnahmen. Das Gesamtvolumen entspricht rund 88 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten begannen im Mai 2023. Neben dem neuen Abflugterminal wurde das bisherige Gebäude zum Ankunftsterminal umgebaut. Die Start- und Landebahn wurde erneuert, die Abstellflächen für Flugzeuge wurden erweitert. Zum Sicherheitsprojekt gehörten unter anderem ein 8,5 Kilometer langer Betriebs- und Sicherheitsweg, ein neuer Feuerwehrstützpunkt, ein Überwachungssystem für den Sicherheitszaun sowie neue Einsatzfahrzeuge und Kontrollgeräte.

Die Kreisverwaltung verband mit den Investitionen weitreichende Erwartungen: Der Flughafen sollte für größere Flugzeuge und zusätzliche Fluggesellschaften attraktiv werden, neue Destinationen erschließen und der regionalen Wirtschaft sowie dem Tourismus Impulse geben.

Von mehreren Destinationen zu einer

Der Standort Sathmar verfügte in den vergangenen Jahren durchaus über ein breiteres Streckennetz. Seit 2018 wurden internationale Verbindungen nach London, Rom, Paris und Frankfurt angeboten. Beteiligt waren die Fluggesellschaften Wizz Air und HiSky. Gleichzeitig hielt TAROM die Verbindung nach Bukarest aufrecht.

Die internationalen Strecken erwiesen sich jedoch als wenig nachhaltig. Die Verbindungen nach Rom, Paris und Frankfurt verschwanden wieder aus dem Flugplan. Übrig blieb vor allem London-Luton, das von Wizz Air bedient wird. Im Sommer 2025 bot die Fluggesellschaft bis zu fünf wöchentliche Flüge an.

Auch die Verbindung nach Bukarest verlor zunehmend an Bedeutung. 2019 bediente TAROM die Strecke noch mit acht wöchentlichen Frequenzen. Mehr als 31.000 Passagiere nutzten das Angebot, die durchschnittliche Auslastung lag bei rund 74 Prozent.

2024 wurden hingegen nur noch 164 Flüge mit insgesamt 7630 Passagieren registriert. In den ersten neun Monaten 2025 waren es 142 Flüge und 6325 Passagiere. Die Auslastung der eingesetzten ATR-72-600 mit 72 Sitzplätzen sank von 65 Prozent 2024 auf 63 Prozent in den ersten drei Quartalen 2025.

Im Februar 2026 kündigte TAROM schließlich an, die Verbindung ab dem 25. März auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Die Entscheidung stand im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Neuordnung der staatlichen Fluggesellschaft und den Auflagen der Europäischen Kommission. Die Strecke nach Sathmar galt als wirtschaftlich problematisch.

Sowohl Präfekt Tamás Altfatter als auch Parlamentsabgeordnete aus Sathmar forderten TAROM daraufhin auf, die Entscheidung zu überdenken. Eine direkte Verbindung zur Hauptstadt sei insbesondere für Geschäftsreisende, Behördenvertreter und die regionale Wirtschaft wichtig. Der Appell änderte jedoch bisher nichts an der Einstellung der Strecke.

Der Flugplan für November 2026 zeigt das Ergebnis: Als reguläre internationale Destination bleibt im Wesentlichen London. Eine reguläre Verbindung nach Bukarest ist nicht mehr ausgewiesen.

Passagierrekord ohne Streckenausbau

Dabei scheint die Passagierentwicklung zunächst positiv. 2025 wurden rund 94.100 Reisende gezählt, nach 70.206 im Jahr 2024. Damit erreichte der Flughafen einen neuen Rekord. Auch die Zahl der Flugbewegungen stieg von 1008 auf 1198.

Doch der Rekord darf nicht mit einer Erweiterung des Streckennetzes verwechselt werden. 86.254 Passagiere entfielen 2025 auf internationale Linienflüge. Der internationale Linienverkehr wurde dabei im Wesentlichen von Wizz Air auf der Strecke nach London getragen. TAROM bediente die Verbindung nach Bukarest mit durchschnittlich drei wöchentlichen Flügen, bevor diese eingestellt wurde.

Das Wachstum beruhte somit vor allem auf einer intensiveren Nutzung einer bestehenden Verbindung, nicht auf zusätzlichen Destinationen. Der Flughafen ist dadurch in hohem Maße von einer einzigen Fluggesellschaft und einer einzigen internationalen Strecke abhängig.

Ein Vergleich mit 2019 verdeutlicht die Entwicklung: Damals wurden 2390 Flugbewegungen regis- triert, 2025 waren es nur noch 1198. Mehr Passagiere bedeuten also keineswegs ein vielfältigeres Flugangebot.

Warum bleiben neue Fluggesellschaften aus?

Die Erklärung liegt vor allem in der Differenz zwischen technischer Infrastruktur und wirtschaftlicher Nachfrage. Eine moderne Start- und Landebahn und ein leistungsfähiger Terminal schaffen die Voraussetzungen für zusätzliche Flüge. Sie garantieren jedoch nicht, dass Fluggesellschaften diese auch anbieten.

Airlines entscheiden nach wirtschaftlichen Kriterien: Entscheidend sind die Zahl potenzieller Passagiere, deren Zahlungsbereitschaft, die Auslastung und die Konkurrenz anderer Flughäfen.

Sathmar hat dabei strukturelle Nachteile. Das unmittelbare Einzugsgebiet ist vergleichsweise klein. Im erweiterten regionalen Wettbewerb stehen Flughäfen wie Klausenburg/Cluj-Napoca, Großwardein/Oradea, Neustadt/Baia Mare und Debrecen. Wer nach Deutschland, Italien oder Frankreich reisen möchte, kann auf diese Flughäfen ausweichen und findet dort meist eine größere Auswahl an Destinationen.

Hinzu kommt die starke Bedeutung der Diaspora. Die London-Verbindung profitiert von den zahlreichen Menschen aus der Region, die in Großbritannien leben und arbeiten.

Auch die Geschäftsmodelle der Fluggesellschaften spielen eine Rolle. Wizz Air konzentriert seine Flugzeuge auf Strecken, die in das eigene Netzwerk passen und ausreichende Renditen versprechen. TAROM wie-derum muss angesichts seiner wirtschaftlichen Schwierigkeiten Kapazitäten und Streckenangebot neu bewerten.

Die Bukarest-Verbindung zeigt allerdings auch ein strukturelles Dilemma: Eine sinkende Auslastung kann zur Reduzierung der Frequenzen führen. Ein immer dünnerer Flugplan macht die Strecke wiederum für Geschäftsreisende und andere potenzielle Kunden unattraktiver. So kann ein Teufelskreis entstehen, in dem ein reduziertes Angebot weitere Nachfrage kostet.

Wo bleibt die Streckenstrategie?

Die Modernisierung hat die technische Leistungsfähigkeit des Flughafens zweifellos verbessert. Doch ein Flughafen ist kein Selbstzweck. Seine Bedeutung ergibt sich daraus, wie gut er Menschen und Unternehmen mit anderen Regionen verbindet.

Die öffentlich zugänglichen Unterlagen dokumentieren detailliert die Bauarbeiten, die Kosten und die technische Ausstattung. Eine ebenso konkrete, öffentlich nachvollziehbare Strategie zur Erweiterung des Streckennetzes ist hingegen kaum erkennbar.

Welche Fluggesellschaften wurden seit 2022 angesprochen? Welche neuen Destinationen wurden geprüft? Welche Marktanalysen liegen vor? Und welche konkreten Ziele verfolgt die Flughafenleitung für die kommenden Jahre?

Auch die wirtschaftliche Seite verdient Aufmerksamkeit. Der Tätigkeitsbericht 2025 weist eigene Einnahmen aus dem Kerngeschäft von rund 1,37 Millionen Lei aus. Der Betrieb und die Instandhaltung der umfangreichen Infrastruktur lassen sich damit nicht finanzieren. Das ist bei Regionalflughäfen zwar nicht ungewöhnlich, macht aber deutlich, wie wichtig eine langfristige Verkehrsstrategie ist.

Erforderlich wären eine gezielte Ansprache von Fluggesellschaften, eine engere Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und touristischen Einrichtungen sowie die systematische Einbindung der Diaspora. Auch eine Wiederherstellung der Verbindung nach Bukarest sollte Priorität haben.

Der Internationale Flughafen Sathmar steht damit vor einem bemerkenswerten Paradox: Die Infrastruktur ist leistungsfähiger als je zuvor, die Passagierzahlen haben einen Rekord erreicht, doch das reguläre Flugangebot ist geschrumpft.

Die Investitionen sollten der Region bessere Erreichbarkeit, neue Verbindungen und wirtschaftliche Impulse bringen. Ob dieses Versprechen eingelöst wird, lässt sich nicht allein an der Zahl der abgefertigten Passagiere messen.

Solange ein Flughafen mit Investitionen von rund 88 Millionen Euro im Linienverkehr im Wesentlichen von einer einzigen internationalen Destination abhängig bleibt und keine stabile Verbindung zur eigenen Hauptstadt anbieten kann, bleibt eine entscheidende Frage offen: Wurde in Sathmar ein Flughafen für die Zukunft gebaut – oder lediglich ein moderner Flughafen für ein Flugangebot, das der Vergangenheit angehört?