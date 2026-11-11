Vielfältiges Programm an der Temeswarer TU im November

Von: Andreea Oance

Temeswar – Mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm begeht die Fakultät für Kommunikationswissenschaften der Polytechnischen Universität Temeswar (UPT) im November ihr 15-jähriges Bestehen. Zugleich wird an 33 Jahre Kommunikations- und Übersetzungswissenschaften an der Universität erinnert. Die elfte Ausgabe der „Feiertage der Fakultät für Kommunikationswissenschaften“ bringt Studierende, Lehrende, Forscher sowie Vertreter europäischer Institutionen und der Berufswelt zusammen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe stehen aktuelle Entwicklungen im Bereich Kommunikation und Technologie, insbe-sondere die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf das Übersetzungswesen. Vom 17. bis zum 20. November finden dazu in Zusammenarbeit mit memoQ Translation Technologies und dem Zentrum PoliCAT Vorträge und Workshops unter dem Titel „Übersetzen im Zeitalter der KI“ statt. Weitere Programmpunkte sind die Konferenz „Werbung 4.0 – Über Werbung, Technologie und Emotion“ mit Varujan Pambuccian, die am 5. November ausgetragen wurde. Eine Tagung zur Wissenschaftskommunikation steht am 25. November an. Die Studierenden können außerdem am Übersetzungsworkshop „Translation as a Bridge between Languages and Disciplines“ teilnehmen, der in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Konsulat in Temeswar und der Rumänisch-Deutschen Kulturgesellschaft Temeswar veranstaltet wird. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in europäische Mobilitäts- und Fördermöglichkeiten im Rahmen der Programme AUF, CEEPUS, DAAD und Erasmus+.

Zum Programm gehört auch die Feier zu 25 Jahren interkulturellen Dialogs. Am 19. November findet dazu eine Jubiläumsveranstaltung der Rumänisch-Deutschen Kulturgesellschaft Temeswar statt. Am 24. November begegnen die Studierenden der Fakultät dem Französischen Institut Temeswar im Rahmen der Veranstaltung „Faire vivre la Francophonie dans l’espace universitaire“.

Auch der europäische und internationale Austausch spielt eine wichtige Rolle. Am 12. November wird Valter Mavric, Generaldirektor der Generaldirektion Übersetzung und Klare Sprache des Europäischen Parlaments, mit der Ehrendoktorwürde der UPT ausgezeichnet. Vom 11. bis zum 13. November veranstaltet die Fakultät gemeinsam mit europäischen Partnern die „Tage der Generaldirektion Übersetzung“.

Die Fakultät öffnet ihre Türen auch für Schüler, die sich bis zum 24. November über Studienmöglichkeiten in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Übersetzen informieren können. Buchvorstellungen, Ausstellungen, Fotopräsentationen und studentische Veranstaltungen ergänzen das Programm.

Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von Lehrenden, Forschern und Studierenden der Fakultät gemeinsam mit institutionellen und kulturellen Partnern aus dem In- und Ausland.