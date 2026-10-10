Vierter Wohltätigkeitsbasar im Spiegelsaal

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Anfang Oktober füllt sich traditionell der Spiegelsaal des Hermannstädter Forums mit Handgemachtem, mit Sachspenden und mit vielen Menschen. So auch am vergangenen Wochenende: Zum vierten Wohltätigkeitsbasar hatte man von Seiten der Handarbeitskreise für Samstag, den 3. Oktober, eingeladen: Für die Organisatorinnen Anita Pavel und Hildrun Schneider bedeutete dies Geduld und Ausdauer, insbesondere am Vortag – denn die Spenden, die im September zahlreich im Forum abgegeben worden waren, wollten an verschiedene Tische und Stände verteilt werden.



In diesem Jahr wirkten die Handarbeitskreise Neppendorf/Turnișor, Kerz/Cârța, Michelsberg/Cisnădioara und Hermannstadt/Sibiu mit – auch ein Büchertisch und der Kindergarten des DFDH waren diesmal vertreten. Von 10 bis 15 Uhr konnten Besucherinnen und Besucher stöbern, kaufen und Neues entdecken: Neben den Sachspenden war auch Handgemachtes zu erwerben, darunter Marmeladen, Honig, Schmuck, Kleidung und vieles mehr.



Am Kuchenbuffet bot die Wohltätigkeitsveranstaltung Raum für geselliges Beisammensein und Gespräche. Der Erlös von 10.500 Lei soll dem Hermannstädter Kinderhospiz Dr. Carl-Wolff zugutekommen.



An den Ständen lag der Info-Flyer „10 für 10 – 10 Jahre. 10 Betten. 10 Wochen. 10 Geschichten“ aus, mit dem das Carl-Wolff-Heim auf das zehnjährige Bestehen seines Kinderhospizes aufmerksam macht. Die Einrichtung ist zugleich das erste Kinderhospiz Rumäniens. Über einen QR-Code konnte man sich das Online-Büchlein „Ein Buch voller Leben. 10 für 10 – Geschichten, die bleiben. Für Heute, für die nächsten zehn Jahre“ anschauen.



Das Buch ging Ende September online und bietet zehn Wochen lang zehn Geschichten rund um den Hospizalltag, das Haus und seine Kinder. An zehn Tagen werden die Lesenden aufgefordert, selbst aktiv zu werden. Im Ausblick des Büchleins heißt es: „Wir wünschen uns eine Zukunft, in der Familien Geborgenheit finden. In der Kinder Raum zum Kindsein haben. Und in der niemand mit seinen Fragen allein bleibt. Die nächsten zehn Jahre beginnen mit dem, was wir heute möglich machen: Zeit füreinander. Menschen, die zuhören. Und eine Gemeinschaft, die trägt.“ Unter der Adresse 10.carlwolff.ro/ kann man online im Jubiläumsbuch des Kinderhospizes blättern.