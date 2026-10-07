Völkerrechtskonferenz in Temeswar

Von: Dan Cărămidaru

Die Rechtsfakultät der West-Universität Temeswar richtet am 14. Oktober die Eröffnungskonferenz des „Romanian Yearbook of International and European Law“ aus. Das neue Fachjahrbuch für Völker- und Europarecht erscheint bei Brill | Nijhoff, einem international renommierten wissenschaftlichen Verlagshaus mit Sitz in Leiden, und soll die Forschung in Rumänien sowie in Mittel- und Osteuropa international sichtbarer machen.



Unterstützt wird die Konferenz von der European Society of International Law (ESIL). Nach Angaben der Gesellschaft widmet sich die Tagung dem Beitrag Mittel- und Osteuropas zur Entwicklung des internationalen Rechts. Sie bringt Richter internationaler Gerichte, Wissenschaftler und Praktiker aus mehreren Ländern zusammen. Vertreten sind Universitäten und Institutionen aus Rumänien, Großbritannien, den USA, Frankreich, Deutschland, Spanien, Tschechien, Ungarn, Estland, China, Argentinien und Hongkong. Beteiligt sind außerdem internationale Gerichte und Organisationen, darunter der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Internationale Strafgerichtshof, der Internationale Gerichtshof, der Gerichtshof der Europäischen Union und die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen.



Zu den international besonders bekannten Teilnehmern zählen unter anderem Joseph H. H. Weiler und Philip Alston von der New York University, Hillary Charlesworth vom Internationalen Gerichtshof, Edith Brown Weiss von der Georgetown University sowie frühere oder amtierende Spitzenvertreter internationaler Gerichte und Fachinstitutionen. Iulia Motoc, Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und Professorin für Völkerrecht an der West-Universität Temeswar, spricht einleitend über die Frage, warum ein rumänisches Fachjahrbuch für Völker- und Europarecht notwendig ist.



Thematisch geht es um nationale Rechtstraditionen im internationalen Recht, die Geschichte des rumänischen Völkerrechts, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, künstliche Intelligenz, Klimawandel, internationale Organisationen, Investitionsschutz und die Rolle Mittel- und Osteuropas in der internationalen Rechtsordnung. Ein eigener runder Tisch ist dem Feminismus im Völkerrecht gewidmet. Die Tagung beginnt mit Begrüßungsworten der West-Universität und wird anschließend in mehreren parallelen Panels an der Rechtsfakultät fortgesetzt. Neben der Temeswarer Universität sind auch rumänische Einrichtungen wie die Universität Bukarest, die Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg, die Alexandru-Ioan-Cuza-Universität Jassy und das Rumänische Kulturinstitut vertreten.

