Vom Schreibtisch in die Berge

Von: Aurelia Brecht

Viel Arbeit am Schreibtisch, krummer Rücken, fahler Blick in den Computer: viele bestreiten ihren Arbeitsalltag überwiegend im Sitzen. Wer von Fehlhaltungen und hartnäckigen Zusatzkilos genug hat, sollte die kurzen Wanderungen des Vereins „Anii Drumeției“ nach Dienstschluss ausprobieren. Hier hat man nicht nur Wanderungen für müde Büromenschen im Programm, sondern auch eine Vielzahl anderer Angebote.

Mittwochabend, halb sechs. Am Parkplatz neben dem Hilton-Hotel in der Jungen-Wald-Straße halten mehrere Kleinwagen. Ihnen entsteigen die wanderwütigen, motivierten Feier-abend-Abenteurer, bunt bekleidet, leicht berucksackt. Auch Bergführer Dumitru Troanca lenkt sein Auto auf den Parkplatz. Im Vorfeld hat er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wiederholt genaue Anweisungen über den Treffpunkt, nötiges Equipment, Wettervorhersage und den gemeinsamen Aufstieg zukommen lassen. Einige kennen sich schon von vergangenen Wanderungen, andere sind zum ersten Mal dabei. Kennenlernen, erste Absprachen, dann geht es los – zunächst erneut per Auto zum Aufstiegspunkt.



Sechzehn Personen, Erwachsene und Kinder – entschlossen, eine leichte Wanderung zur Aussichtsplattform „Poiana Pensionarilor“ zu unternehmen. Am Aufstiegspunkt gibt Dumitru Troanca letzte Anweisungen zum Verhalten im Gebirge: Welche Wegmarken sind wichtig? Wie geht man richtig mit Wanderstöcken? Wie verhält man sich in der Gruppe? Die Tour soll drei Stunden dauern, eigentlich eine Strecke zum Wandereinstieg, anfängerfreundlich, fünf Kilometer lang. Startpunkt ist die Kreuzung an der Călugăru-Straße mit der Kreisstraße DJ106, die Hermannstadt/Sibiu mit dem Luftkurort Hohe Rinne/Paltiniș verbindet.



Entspannung mit After-Work-Touren



Die Idee sei ihm vor etwa einem Jahr gekommen, erzählt Bergführer Dumitru Troanca. Zur Zeit bieten er und ein Kollege die After-Work-Touren an. Meist mittwochs, um so die Woche zu unterteilen und bewusst eine Pause vom Büroalltag einzulegen. Die Touren sollen nicht komplex sein, erzählt Troanca.



Besonders die langen Sommertage böten sich dafür an. Von Mai bis September hätten fünf Feierabend-Touren stattgefunden. Mehr werde im Moment nicht nachgefragt: Um das Format zu etablieren, brauche es Zeit und Geduld, meint er.



Für die Teilnehmerin Lidia Todea geht das Konzept auf: „Die Wanderung bietet eine Auszeit vom sehr hektischen Stadtleben. Ich werde dabei an meine Kindheit erinnert, als ich vor allem im Sommer Wanderungen unternommen habe. Solche Wanderungen helfen den Menschen, wieder zur Natur, zu den Tieren, zu Überlebens- und Entspannungsmethoden sowie zu kulturellen Werten zurückzufinden.“ Die After-Work-Touren seien auch deshalb attraktiv, weil sie relativ kurz seien, nicht den ganzen Tag in Anspruch nähmen, sondern eine kleine Pause mitten in der Woche anböten: „Um abzuschalten, sich zu entspannen und neue Energie aus der Natur zu tanken. Außerdem trifft man Menschen aus verschiedenen Bereichen, mit unterschiedlichen Nationalitäten, Kinder, ältere Menschen mit viel Lebenserfahrung – man kann Neues lernen.“



„Die Liebe zur Bergwelt wecken“



Der Wind bläst, das Klacken der Wanderstöcke begleitet die Gespräche. Hie und da erzählt der Bergführer eine Anekdote. Das Angebot von Anii Drumeției geht weit über Kurzwanderungen hinaus: „Wir versuchen durch die Vielfalt unseres Tourangebots allen etwas zu bieten, fürs kleine und fürs große Portemonnaie“, erzählt Dumitru Troanca. Der Verein wurde 2021 gegründet. Das hatte auch mit der Pandemie zu tun, während der Reisen und Treffen nur eingeschränkt möglich waren. Bis heute hat der Verein ein breites Angebot: klassische Wanderungen mit unterschiedlichen Schweregraden, E-Bike- und Picknick-Touren.



Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die Bergwelt zu entdecken. So bietet Dumitru Troanca das „Bergsteigen für Beginner“ an, beispielsweise im Michelsberger Silberbachtal. Auch hat er Familienwanderungen im Programm, die leicht sind und mit kleinen Kindern bewältigt werden können: „Wir möchten auch bei den Kindern die Liebe zur Bergwelt wecken. Das führt dazu, dass sie auch als Erwachsene in die Berge gehen“, ist Troanca überzeugt. Auch Touren für alle mit mittlerem Schweregrad bietet er an. An ihnen nehmen ebenfalls oft Kinder ab acht oder neun Jahren teil, die meist schon an den Familienwanderungen teilgenommen haben.



Auch anspruchsvollere Wanderungen sind dabei: Dazu gehören Touren, bei denen die höchsten Gipfel bestiegen werden, beispiels-weise der Moldoveanu. Wie so etwas dann praktisch aussieht: An vier aufeinander- folgenden Wochenenden erklimmt eine Gruppe verschiedene Gipfel.



Bei der kürzlich angebotenen „Dreizehn Mal 2500“-Tour war das Ziel, dreizehn Gipfel Rumäniens über 2500 Meter zu besteigen. Die Wanderungen fanden im Fogarascher-Gebirge, im Retezat- und Parâng-Massiv sowie im Buceci-Gebirge statt.



Für diese Touren sollte man aber geübt sein: Bei anspruchsvolleren Bergtouren schrieben sich meist Leute ein, die schon eine Weile an den Touren teilgenommen hätten, erzählt Troanca.



Bewegung und Lernen in einem



Bei manchen Touren steht nicht nur die Ausdauer, sondern auch der Erwerb neuer Kompetenzen im Vordergrund: Hier kann man lernen, wie man Unterstände baut, wenn die Nacht im Gebirge hereinbricht oder wie man richtig mit Schäferhunden umgeht, wenn man ihnen beim Wandern begegnet. Das richtige Verhalten in den Bergen zu vermitteln und Sicherheit für alle haben für Dumitru Troanca oberste Priorität. So habe es schon einen verstauchten Fuß gegeben, aber es sei noch nie nötig gewesen, die Bergwacht Salvamont zu rufen. Entscheidungen würden immer neu getroffen – angepasst an die Wetterlage und die Umstände, die der Wan-dergruppe draußen begegnen: „Es gab Situationen, in denen wir schlicht umgekehrt sind.“



Bei einer Wanderung hoch auf den Moldoveanu habe es begonnen zu stürmen und zu blitzen. Wichtig sei es, dass alle wohlbehalten wieder nach Hause kämen. Regeln einzuhalten sei wichtig für die Sicherheit der gesamten Gruppe, betont Dumitru Troanca zum Schluss.



Pling! Am Abend der Wanderung leuchtet eine Nachricht in der Wander-Whatsapp-Gruppe auf: „Meine Lieben“, schreibt Dumitru Traonca, ich danke euch, dass ihr an der After-Work-Wanderung teilgenommen habt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr morgen mit voller Energie zur Arbeit geht.“



Für überzeugte Schreibtischtäter könnte es sich also auch in Zukunft lohnen: den Griffel fallen zu lassen und öfter mal die Wan-derstiefel zu schnüren.

„Anii Drumeției“ wurde vom Hermannstädter Kreisrat in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband für Tourismus Hermannstadt ins Leben gerufen. Hauptanliegen ist die Verbesserung der Wanderinfrastruktur im Kreis Hermannstadt. Die nächsten Bergtouren des Vereins sind zu finden unter aniidrumetiei.ro. Die Anmeldung zu den Touren erfolgt über die Webseite oder telefonisch beim verantwortlichen Bergführer.



Details erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Anmeldung über WhatsApp. Die Kosten pro Tour bewegen sich zwischen 50 und 210 Lei. Einige Bergtouren sind kostenlos. Der jeweilige Schweregrad der Wanderungen ist auf der Webseite ausgezeichnet. Eine After-Work-Wanderung kostet 50 Lei.