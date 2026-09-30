Vom Zellstoff bis zum bedruckten Kärtchen in nur einer Stunde

Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Obwohl das Werkstatt-Angebot des in privater Hand stehenden und kleinen Hermannstädter Druckerei-Museums und Ateliers (Muzeu Atelier Tipografie Sibiu, MATS) für die Woche vom 19. bis 23. Oktober in der ebenso privaten Anima-Schule in der Salzgasse/Str. Constituției stattfindet, ist es ausdrücklich nicht bloß fünf bis 18 Jahre alten Kindern und Jugendlichen der gastgebenden Einrichtung vorbehalten. Delia und Tudor Petrescu, die 2025 ihren Publikums-Standort an der Lügenbrücke aufgelöst haben und ein altes siebenbürgisch-sächsisches Bauernhaus im Harbachtal-Dorf Marpod renovieren und zur neuen Stätte des MATS aufbereiten möchten, stellen der Projektwoche „Schule anders“ das vielleicht bis wahrscheinlich ausgefallenste Bildungsangebot überhaupt zur Verfügung: gegen Einzahlung einer Teilnahmegebühr von 35 Lei pro Person werden Schülergruppen der Stärke von mindestens 20 bis höchstens 35 Mädchen und Jungen sich eine Stunde lang unter Profi-Anleitung mit Zellstoff, Druckerschwärze und alten Pressen beschäftigen, die ihren rein mechanischen Dienst noch immer sehr verlässlich tun. Es geht nicht nur darum, hochwertige Papierbögen im A6-Format selber herzustellen, sondern sie gleich anschließend auch in eine originale Druckerpresse von Otto Hohner aus dem 19. Jahrhundert zu legen, die damals europaweit zum Hausrat manch wohlhabender Großfamilien zählte. Außerdem wird ein Freiwilliger des MATS hölzerne Lettern für eine komplette Textzeile aus dem Setzkasten entnehmen und das Prinzip des Buchdrucks vorzeigen, wie einst Johannes Gutenberg ihn erfunden hatte. Das Schulatelier des MATS kommt ganz ohne elektronisches Zubehör und digitale Geräte aus. Die an Ort und Stelle mit Glückwünschen, Zeichungen historischen Inhalts oder mit Verzierungen bedruckten Karten sind nach Werkstattende selbstverständlich mitzunehmen. Erwachsenen Begleiterinnen und Begleitern, Lehrerinnen und Lehrern und sicher auch aktiven Teilnehmern aus sozial schwachen Verhältnissen wird die Gebühr geschenkt. Anmeldungen nimmt das MATS telefonisch entgegen (0762-197198).

