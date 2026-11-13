Vorbereitungen für das Europäische Olympische Jugendfestival

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Die Fackel für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) 2027wird aus Rom nach Kronstadt überführt. Das olympische Symbol wird am 21. Dezember übernommen und am 22. Dezember in Kronstadt eintreffen. Dafür wird eine achtköpfige Delegation vom 19. bis zum 22. Dezember nach Rom reisen. Für diese Reise (Flugtickets und Krankenversicherung) veranschlagt die Stadtverwaltung Kosten in Höhe von 23.504 Lei plus MwSt., wobei der größte Teil des Betrags, nämlich 23.104 Lei plus MwSt., für die Hin- und Rückflugtickets aufgewendet werden muss. Für den Kauf der Flugtickets sowie für die Krankenversicherungen hat die Stadtverwaltung ein Angebot der Firma Safety Travel & More SRL erhalten.

Vom 14. bis 21. Februar 2027 geht in der Stadt unter der Zinne die 18. Winterausgabe des Europäischen Olympischen Jugendfestival über die Bühne. Kronstadt wird bereits zum zweiten Mal Gastgeber eines Winter-EYOF sein. Schon 2013 kämpften Europas beste Nachwuchs-Wintersportler hier um Medaillen.