Vorhang auf für elf „Profs vom Kunst-Gymnasium“

Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Vormittags noch war das schwarz bedruckte Plakat in fluoreszierendem Gelb nicht an die Innenseite einer der Fensterscheiben gepinnt worden. Auch die üblicherweise spät zu Terminen einladende Homepage uap.ro der Kammer Rumäniens Bildender Künstler hatte es nur zwei Tage vorher zum Anklicken parat. Trotz allem stand die Vernissage vom frühen Freitagabend, dem 11. September, im Kalender guter zwei Dutzend Neugieriger, und im Filialraum am Großen Ring/Piața Mare gab Maler Florin Viorel als Regionalvorsitzender nicht grundlos stolz zu Protokoll, dass „wir die einzige Galerie im ganzen Land sind, die jeden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat“. Von elf aktiven und ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern am örtlichen Kunst-Gymnasium, deren Arbeit die Ausstellung zeigt, waren zwei leider nicht präsent, und aus verständlichem Grund absagen müssen hatte sogar Kuratorin Bianca Florea. Hausherr Florin Viorel machte es folglich kurz, kam aber freundlich bestimmt darauf zu sprechen, dass seit Frühjahr in einer Abteilung der Galerie die „Bijoux-Mania“-Handelskette einen ihrer Läden betreibt. „Es wird keine Eintrittsgebühr erhoben“, sagt beruhigend der Leiter der Kammer Rumäniens Bildender Künstler auf Ebene Hermannstadt/Sibiu, dem das Kontroverse am Für und Wider vom Einmieten eines durchschnittlichen Verkaufsladens für Schmuckwaren alles andere als unbekannt ist. „Wir aber brauchen Unterstützung.“



Aquarelle, Grafiken, Collagen, Zeichnungen und Bilder in Öl, Filz und Mischtechnik steuern Alex Cînean, Raluca Oros, Anca Serfözö, Veronica Costea-Cordali, Bianca Florea, Marius David, Constantin Fîntîn², Cezar Stanciu, Crina Oprean, Călin Baciu, Marcela Sandu Froman, Ioan Cândea, Florin Viorel, Eugen Dornescu, Diana Varga, Floridana Oana Bogdan und Constantin Ilea der Gruppen-Expo bei. Besonders Letzterer jedoch, den man in der Szene ausschließlich als Maler gefühlt regungsloser Bilder in meist nur einer einzigen Farbe und all ihren Tönen von hell bis dunkel in stufenloser Verwendung zu kennen glaubt, hat nicht selber entschieden, was für diesmal von seinem Können ausgestellt werden soll: drei Bilder in Mischtechnik, die Senior Constantin Ilea Dr. Florin Viorel geschenkt hat, sind von ihrem Empfänger, Besitzer und Sammler für die bis Monatsende in der Galerie am Großen Ring verfügbare Schau ausgesucht worden. Und die Produkte von „Bijoux Mania“? Allem Künstlerischen können sie nichts anhaben, wo gleich nach dem Eintreten zunächst etliche Werke von Mitgliedern der Bildenden-Künstler-Kammer zu ihrem Verkauf aushängen, und auch kein Blick auf Ketten und Perlen den weiteren Weg zum Eigentlichen ernsthaft behindert. Einfach daran vorbeigehen, ohne hinschauen zu müssen, ist problemlos möglich.



Man kommt gut auf seine Kosten, ohne dem Ziel und Wunsch des jeweils anderen Publikums zu schaden.