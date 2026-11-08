Wort zum Sonntag: Wachsamkeit heißt, unsere Zeit sinnvoll einzusetzen

Von: Dr. Johannes Klein, Theologieprofessor an der Theologischen Fakultät in Hermannstadt und Pfarrer in Fogarasch

Der Mensch scheut sich im Allgemeinen, seinem Nächsten die Meinung direkt ins Gesicht zu sagen. Man ist höflich, will es sich mit den anderen nicht verderben. Deshalb wird sehr oft die Taktik angewendet, über andere Schlechtes zu erzählen. Man sympathisiert mit dem, mit dem man gerade spricht, und kritisiert einen Dritten. Der Angesprochene stimmt vielleicht zu, wird dabei aber zugleich zum Nachdenken über sein eigenes Verhalten geführt.



Stellen wir uns vor, jemand sagt über einen anderen: „Der engagiert sich doch nur, weil er gerne im Mittelpunkt steht.“ Wenn zwei Menschen darüber diskutieren, kann es geschehen, dass sie sich anschließend auch selbst prüfen. Geht es mir bei meinem Engagement wirklich um die Sache, oder möchte ich vor allem Anerkennung erhalten? Wer nur ein wenig sensibel ist, wird sich bemühen, so zu handeln, dass man ihm diesen Vorwurf nicht machen muss.



Diese Taktik, über andere zu sprechen und dabei die Angesprochenen zum Guten zu führen, begegnet uns auch in unserem Predigttext. Er steht im ersten Thessalonicherbrief, im fünften Kapitel.



Paulus schreibt über Menschen, die sich in Sicherheit wiegen. Sie glauben, dass alles in Ordnung sei. Aber der Tag des Herrn werde über sie kommen wie ein Dieb in der Nacht. Seinen christlichen Lesern dagegen versichert er: „Ihr aber seid nicht in der Finsternis.“ Und weiter: „Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages.“ Daraus zieht er die Folgerung: „So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.“



Wir als Christen wissen also Bescheid. Wir wachen ständig. Die anderen sind diejenigen, über die das Ende überraschend hereinbricht. Diesen Eindruck könnten wir bekommen, wenn wir den Text lesen.



Aber ist es nicht genauso wie in unserem Beispiel, dass wir selbst mitgemeint sind? Wenn wir nur ein wenig sensibel sind, müssen wir uns eingestehen, dass auch wir nicht immer wachsam sind. Sind wir jederzeit bereit, vor Gott Rechenschaft über unser Leben abzulegen?



Indem Paulus uns von den anderen abgrenzt, fordert er uns auf, besser zu sein. Wir sollen uns bemühen, tatsächlich so zu leben, wie es von Kindern des Lichtes erwartet werden kann. Darum uns zu bemühen, lohnt sich.



Worum geht es also dabei? Paulus fordert uns auf, wachsam und nüchtern zu sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.



Der Glaube hilft uns, Angriffe zu ertragen. Er gibt uns die Gewissheit, dass unser Handeln nicht allein vom Urteil anderer Menschen abhängt.



Die Liebe hilft uns, Angriffe durch bessere Taten abzuwehren. Sie bewahrt uns davor, auf Verletzungen nur mit neuen Verletzungen zu antworten.



Die Hoffnung hilft uns, hinter all den Schwierigkeiten einen Sinn zu erkennen. Sie lässt uns darauf vertrauen, dass unser Bemühen nicht vergeblich ist, selbst wenn wir seinen Erfolg nicht unmittelbar sehen.

Paulus begründet diese Hoffnung mit Jesus Christus, „der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben“.



Wir können nicht immer wachsam sein. Wir werden Fehler machen und manchmal unsere Zeit vergeuden. Aber Gott gibt uns deshalb nicht auf.



Darum lohnt es sich, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, sinnvoll einzusetzen, auch wenn wir dabei angreifbar werden.



Denn wir haben die Hoffnung durch unseren Glauben, dass Gott in seiner Liebe dafür sorgt, dass die Angriffe und Verletzungen, die wir in unserer sinnvoll verbrachten Zeit erfahren, nicht ewig dauern, sondern dass wir sie im Glauben durch Liebe auf Hoffnung hin überwinden können.

