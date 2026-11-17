Phnom Penh (ADZ) – Die Wahl des Generalsekretärs der Internationalen Organisation der Frankophonie (OIF) am Rande ihres zweitägigen Gipfeltreffens in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh ist am Montag vertagt worden – die amtierende Generalsekretärin Louise Mushikiwabo (Ruanda) bleibt für ein weiteres Jahr im Amt, im Gegenzug wird Ruanda 2027 keinen Anwärter auf das Amt mehr aufstellen können. Der Wahlaufschub war von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen worden, nachdem Ruanda alle Kompromissbemühungen in den Wind geschlagen hatte. Im Rennen um das Amt des OIF-Generalsekretärs waren des Weiteren Juliana Amato Lumumba (Demokratische Republik Kongo), Coumba Ba (Mauretanien) sowie Rumäniens früherer Regierungschef Dacian Cioloș angetreten.



Staatspräsident Nicușor Dan, der zur Unterstützung Cioloș‘ nach Phnom Penh gereist war, teilte bei X mit, dass der Aufschub darauf abziele, eine „Untergrabung der Einigkeit der Frankophonie“ zu verhindern. Cioloș habe einen guten Wahlkampf hingelegt und einen „ambitionierten Reformplan zur Wiederbelebung und Modernisierung der OIF“ vorgestellt, dank dessen Rumänien nun in Afrika „sichtbarer“ geworden sei.