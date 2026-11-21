Von: Valentin Brendler

Bukarest – Studenten, Professoren und weitere Interessierte füllten vor Kurzem die österreichische Botschaft in Bukarest, denn die österreichische Regisseurin, Autorin, Schauspielerin und Theatermacherin Anna Luca Krassnigg war zu Gast. Sie las aus der neuen, literarischen Anthologie: „Warum braucht Demokratie Literatur?“ (herausgegeben von Elke Atzler und Manfred Müller), welches das österreichische Außenministerium mit unterstützt hat. Dabei ist Krassnigg gar nicht im Buch literarisch vertreten – sie las nur daraus vor, weil sie das Buch so begeistert hat.

„Der Uranlass war, dass an der Auslandskulturtagung in Wien dieses frisch editierte Buch präsentiert werden sollte“, erklärt Krassnigg diesbezüglich nach der Lesung im ADZ-Gespräch. Dort wurde sie gebeten, als renommierte Schauspielerin, einen kurzen Text aus dem Buch gekonnt vorzutragen. Als sie sich für den Auftritt vorbereitet hat, hat sie sich sozusagen in das Buch verliebt, da sie es so faszinierend fand.

Daraus entstand die Idee, das Buch, wenn sie sowieso reist, auch in Österreichbibliotheken und Botschaften vorzustellen. Dies tat sie nun auch in Bukarest, wo sie eigentlich wegen ihrer Theatergruppe „Fox on Ice“ war, um am Folgetag ihr Stück „Polyxena“ zu präsentieren (die ADZ hat die Tour vorgestellt).

In der Botschaft drehte sich jedoch zunächst alles um das Buch. Dies ist ein Sammelband, wobei immer zwei Autoren in einem literarischen Dialog miteinander über das Thema „Braucht Demokratie Literatur?“ diskutieren. Krassnigg ist fasziniert davon, wie „profiliert die Positionen der Autoren und Autorinnen sind.“ Dazu ist es ein brandaktuelles Thema.

Die Schauspielerin stellte zuerst einige kurze Ausschnitte vor und las dann zwei komplette Kapitel, die sich natürlich um die namensgebende Frage des Buches drehten. Krassnigg las schnell, jedoch gekonnt: Sie betonte treffend, ließ an passenden Stellen eine Pause und riss das Publikum mit, das nach der Lesung noch begeistert gemeinsam und mit der Schauspielerin über verschiedenste Themen diskutierte.

Auch die österreichische Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer war von Krassnigg und dem Buch begeistert: „Es geht um ein Thema, das uns auch im Rahmen des österreichischen Kulturforums und nicht nur im Rahmen der großen Politik auch nächstes Jahr beschäftigen wird. Die Texte aus diesem Buch sind sehr unterschiedlich und regen sehr zum Denken an.“

Auch Vera Ben Bouzid, die neue Direktorin des österreichischen Kulturforums, lobte das Buch und die Lesung, die sie zum Nachdenken anregten: „Es ist auch für uns eine essenzielle Fragestellung. Welche Aufgabe haben wir hier als Kulturforum? Was kann Kunst und Kultur erreichen? Es ist ein wichtiger Satz gefallen: Literatur öffnet den Geist und es schafft Freiräume. Und das ist das, was wir auch hier im Kulturforum machen wollen!“

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