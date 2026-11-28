Von: Gabriela Rist

Sathmar – Sathmar ist offiziell in die Weihnachtszeit gestartet. Am Donnerstag, dem 26. November, wurde auf dem Freiheitsplatz (Piața Libertății) der Weihnachtsmarkt eröffnet. Sathmarer aller Altersgruppen waren dabei.

Der Höhepunkt des Abends war das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Bürgermeister Gábor Kereskényi drückte gemeinsam mit zahlreichen Kindern den Knopf, der die Innenstadt in eine märchenhafte Kulisse verwandelte und sie mit Millionen von Lichtern zum Strahlen brachte.

Für eine besondere Überraschung sorgten die vier königlichen Trommler von „Creatorul“ aus Klausenburg, die mit ihrem spektakulären Auftritt für zusätzliche festliche Stimmung sorgten. Musikalisch gestaltet wurde der Eröffnungsabend vom Chor des MT Creative Art Studio unter der Leitung von Beata Pap und Răzvan Pap.

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 4. Januar 2027 auf dem Freiheitsplatz geöffnet. Mehr als 40 Verkaufsstände und Foodtrucks bieten handgefertigte Produkte, Waren lokaler Handwerker und Erzeuger, saisonale Köstlichkeiten sowie zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie. Die Stände sind montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher an den Wochenenden ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Konzerten, Volkstanz, Künstlern, Ensembles, Bands und Chören. Am Eröffnungswochenende treten unter anderem Paula Seling, das Ensemble Inedit und Răzvan Pașca auf. In den folgenden Wochen stehen zahlreiche weitere Künstler und Gruppen auf der Bühne, darunter Fana Erdei und Ștefan Vaida, Fehér Robbie Trió, Ștefania Hotca, Viorel Pop, Acapella Artemis, der Chor Canticum des Johann-Ettinger-Lyzeums, D’Accord Band, Trivell sowie Eduard Cotoară mit Live Band. Auch mehrere Folkloreensembles und Kindergruppen gestalten das Programm. Am 13. Dezember findet zudem die dritte Ausgabe des Weihnachtsmannlaufs statt.

Zur Freude der Kinder ist der Weihnachtsmann bereits seit dem Eröffnungsabend auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen. Sein Häuschen empfängt die kleinen Besucher bis zum 23. Dezember, montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 17 bis 21 Uhr. Der Weihnachtszug dreht täglich zwischen 17 und 20 Uhr seine Runden. Eine Fahrt kostet fünf Lei.

Auch die Weihnachtswerkstatt hält wieder besondere Erlebnisse bereit. Mehr als 2000 Kinder können bei insgesamt 90 Workshops gemeinsam mit Handwerkern und lokalen Produzenten verschiedene Kunsthandwerke und kreative Tätigkeiten kennenlernen. Sie haben die Möglichkeit, Weihnachtsschmuck zu basteln, auf Holz und Glas zu malen, die Welt der Keramik und Schneiderei zu entdecken sowie bei der Herstellung von Tee und duftenden Seifen mitzumachen. Die Aktivitäten richten sich an Kinder aller Altersgruppen und werden mit Gebäck von Varga Quattro versüßt.

Auch in diesem Jahr wird auf dem Freiheitsplatz ein Adventskranz aufgestellt. Ab dem 29. November wird jeden Sonntag um 17.30 Uhr gemeinsam mit Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften eine weitere Kerze angezündet. Den Auftakt macht die Kerze des Propheten mit dem orthodoxen Pfarrer Cristian Silaghi. Es folgen die Kerze von Bethlehem mit dem reformierten Pfarrer Kürti Tamás, die Kerze des Hirten mit dem griechisch-katholischen Pfarrer Dr. Béla Pallai sowie die Kerze des Engels mit dem römisch-katholischen Bischof Eugen Schönberger am 20. Dezember.

Der Weihnachtsmarkt in Sathmar bleibt bis zum 4. Januar 2027 geöffnet. Auch der Jahreswechsel wird gemeinsam gefeiert: Das neue Jahr wird mit einem Feuerwerk auf dem 25.-Oktober-Platz begrüßt.

Der Weihnachtsmarkt wird von der Stadtverwaltung Sathmar und dem Kulturzentrum „G.M. Zamfirescu“ in Zusammenarbeit mit dem Kreisrat Sathmar sowie dem Kreiskulturzentrum für Bewahrung und Förderung der traditionellen Kultur organisiert.