Weihnachtsmarkt öffnet am 27. November

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Die Kronstädter Stadtverwaltung hat begonnen, die Vorbereitungen für die Eröffnung des Weihnachtsmarkts zu treffen. So werden am 30. November die Weihnachtslichter angezündet, die die Stadt und den Weihnachtsbaum auf dem Ratplatz schmücken werden. Der Weihnachtsmarkt wird bereits ab Freitag, dem 27. November geöffnet sein, sodass die Verkäufer das verlängerte Wochenende anlässlich des Nationalfeiertags nutzen können, der an diesem Tag beginnt. Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Dan Ghiță wird der Weihnachtsmarkt über mehr als 50 Verkaufsstände in den drei Bereichen verfügen, in denen es spezielle Bereiche für Kunsthandwerker, Hersteller und Händler geben wird.



Um den Einwohnern von Kronstadt und den Touristen die besten kulinarischen Erlebnisse und hochwertige lokale Produkte bieten zu können, enthält die Verordnung eine Reihe von Kriterien, die die Teilnahme von Handwerkern und Herstellern aus der Stadt und dem Kreis Kronstadt fördern sollen.



So sind bei den Herstellern und Handwerkern über 70 % der Gesamtzahl der Stände für Kronstädter vorgesehen. Der Weihnachtsmarkt endet am 3. Januar 2027.

