Weihnachtsmarkt öffnet an drei Standorten

Von: Astrid Weisz

Arad – Der Arader Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag, dem 14. November, und dauert bis zum 10. Januar 2027. Die Stadtverwaltung und das städtische Kulturzentrum verteilen das Angebot in diesem Jahr auf drei Bereiche: den Kathedralenplatz (Piața Catedralei), den Versöhnungspark (Parcul Reconcilierii) und den Platz vor dem Verwaltungsgebäude. Auf dem Kathedralenplatz werden 23 Verkaufshäuschen, 17 Stände und mehrere Imbisswagen aufgebaut. Rund 40 Händler aus der Stadt und dem Kreis Arad haben ihre Teilnahme angekündigt. Sie bieten traditionelle Speisen, Glühwein, Süßigkeiten, Spielzeug, Weihnachtsdekorationen und handgefertigte Geschenke an. Im Versöhnungspark entsteht ein Bereich mit Angeboten für Kinder. Zu den weiteren Attraktionen gehören ein Riesenrad, ein Karussell und eine Eisbahn, die größer sein soll als im Vorjahr.

Zum Auftakt spielen am Samstagabend ab 19 Uhr French, die Vali-Ivănescu-Band und Spitalul de Urgență.Für die darauffolgenden Wochenenden sind auf dem Kathedralenplatz Konzerte mit Weihnachtsliedern sowie Pop-, Rock- und Folkmusik angekündigt.