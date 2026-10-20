Weihnachtsmarkt öffnet Ende November

Von: Arthur Glaser

Sathmar – In Sathmar/Satu Mare laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtszeit an: Am 27. November öffnet der Weihnachtsmarkt 2026 auf dem Freiheitsplatz (Piața Libertății). Bis zum 4. Januar 2027 soll sich das Stadtzentrum in einen Treffpunkt für Einheimische und Besucher verwandeln, an dem traditionelle Spezialitäten, Süßwaren, Kunsthandwerk und saisonale Geschenkideen angeboten werden.



Für die diesjährige Ausgabe sind insgesamt 30 Verkaufsstände vorgesehen. Sie stehen Herstellern und Händlern traditioneller Lebensmittel, Süßigkeiten und weiterer weihnachtlicher Produkte zur Verfügung. Auch Volkskunsthandwerker und weitere Kunstschaffende können ihre Kreationen, Souvenirs und handgefertigten Geschenkartikel präsentieren.



Der Weihnachtsmarkt bietet lokalen Erzeugern, Händlern und Kunsthandwerkern die Möglichkeit, ihre Produkte während der umsatzstarken Vorweihnachtszeit einem breiten Publikum vorzustellen.



Interessierte Aussteller müssen ihre Bewerbung ausschließlich online einreichen.



Die Bewerbungsfrist endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Die eingegangenen Anträge werden bis zum 27. Oktober geprüft. Anschließend erhalten die Bewerber die Entscheidung per E-Mail.