Weihnachtsplanet in Klausenburg

Von: Raluca Nelepcu

Klausenburg – Mit einem Konzert des rumänischen Sängers Smiley wird am 20. November der Weihnachtsmarkt in Klausenburg/Cluj-Napoca eröffnet. Unter dem Motto „Planeta Crăciun“ (der Weihnachtsplanet) verwandelt sich der Hauptplatz (Piața Unirii) bis zum 1. Januar 2027 in eine festlich geschmückte Weihnachtswelt. Die diesjährige Ausgabe wartet mit einem neuen Gestaltungskonzept, Lichtshows und zahlreichen Veranstaltungen für die ganze Familie auf.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört eine immersive Licht- und Musikshow, bei der Projektionen die Kuppel des Weihnachtsmarktes im Rhythmus einer eigens zusammengestellten Klangkulisse erleuchten. Die jeweils zehnminütigen Vorführungen finden täglich um 17, 19, 20 und 21.30 Uhr statt. Auch die Bühne und die Eingangstore erhalten ein neues Design.

Zu den traditionellen Attraktionen gehören das Riesenrad, das Karussell und der Schlitten des Weihnachtsmanns. Hinzu kommen Fotomöglichkeiten, Geschicklichkeitsspiele sowie zahlreiche Verkaufsstände mit traditionellen Speisen, heißen Getränken, saisonalen Produkten und rumänischem Kunsthandwerk.

Für Kinder werden im Haus des Weihnachtsmanns Kreativwerkstätten angeboten, montags bis donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr sowie freitags bis sonntags zwischen 16 und 19 Uhr. Auch Begegnungen mit Weihnachtswichteln, der Schneekönigin und Märchenstunden stehen auf dem Programm. In den Werkstätten der Volkskunsthandwerker können Besucher traditionelle rumänische Handwerkstechniken kennenlernen.

Musikalisch bietet der Weihnachtsmarkt neben Smiley Auftritte bekannter Künstler wie Fuego, The Urs, Nouă Unșpe, Azur, Ilinca und Zodier. Ergänzt wird das Programm durch Weihnachtslieder, Chorkonzerte und Darbietungen lokaler Musikgruppen.

Die Vorbereitungen auf dem Vereinigungsplatz laufen bereits auf Hochtouren. Die ersten Beleuchtungsanlagen sind montiert, während die Verkaufsstände und die neue Bühne derzeit aufgebaut werden.