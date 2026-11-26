Von: Arthur Glaser

Neustadt – Mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm stimmt sich Neustadt/Baia Mare ab Freitag, dem 27. November, auf die Weihnachtszeit ein. Unter dem Titel „Iarna Băimăreană 2026“ erwartet die Einwohner und Besucher bis zum 31. Dezember ein abwechslungsreiches Angebot mit Weihnachtsliedern, Konzerten, Kinderveranstaltungen und traditionellen Festprogrammen.

Die Eröffnung findet am Freitag, dem 27. November, auf dem Freiheitsplatz in der Altstadt statt. Um 17 Uhr präsentiert die Volkskunstschule „Liviu Borlan“ ein Programm mit Weihnachtsliedern und winterlichen Melodien. Um 18 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Anschließend treten ab 18.10 Uhr Andreea Ghițiu und Narcisa Suciu auf.

In den darauffolgenden Tagen stehen Auftritte lokaler Künstler, Kindergruppen, Folkloreensembles und Interpreten volkstümlicher Musik auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählt das Konzert „Crezul lor, România noastră“ am Sonntag, dem 29. November, um 16 Uhr mit dem Nationalen Folkloreensemble „Transilvania“.

Anlässlich des rumänischen Nationalfeiertags am Dienstag, dem 1. Dezember, findet um 10 Uhr auf dem Unirii-Boulevard eine militärische und religiöse Zeremonie statt, gefolgt von einem Kulturprogramm. Mit dabei sind Deți Iuga, das Nationale Folkloreensemble „Transilvania“ und der Männerchor aus Finteușu Mare.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Konzert „Moroșenii vă colindă am Samstag, dem 12. Dezember, um 17 Uhr. Es treten Alexandru Pop, Năstăcuța Iuga, Marius Ciprian Pop sowie Florentina und Petre Giurgi auf.

Die Städtische Blaskapelle wird vom 4. bis zum 20. Dezember an mehreren Abenden im Mara-Park Weihnachtskonzerte geben. Vom 14. bis zum 18. Dezember findet außerdem im Dorfmuseum von Frauenbach die Veranstaltung „Crăciun în satu’ de pe deal“ (Weihnachten im Dorf auf dem Hügel) statt.

Auch nach den Weihnachtsfeiertagen wird das Programm fortgesetzt: Am Sonntag, dem 27. Dezember, ist um 17 Uhr auf dem Freiheitsplatz ein weiteres Konzert mit Weihnachtsliedern und winterlicher Musik vorgesehen.

Den Abschluss bildet die Silvesterfeier am Donnerstag, dem 31. Dezember. Ab 22.30 Uhr sorgen DJ Ansary und Alina Eremia beim „Revelionul Băimărenilor“ für Stimmung. Um Mitternacht ist auf dem Freiheitsplatz eine Lasershow geplant.