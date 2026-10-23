Weiterer Messerangriff an Schule – 15-Jähriger stach auf Mitschüler ein

Pitești (ADZ) – Die Gewalttaten an Schulen nehmen hierzulande rasant zu: Ein 15-jähriger Schüler eines Gymnasiums in Pitești hat am Donnerstag auf der Schultoilette mit einer Machete auf einen Mitschüler eingestochen und einen zweiten am Arm verletzt – beide Opfer wurden umgehend in Krankenhäuser eingeliefert. Der minderjährige Täter wurde wenig später von Polizisten abgeführt, Tatmotiv sollen ersten Erkenntnissen zufolge Rachegefühle nach wiederholtem Mobbing durch die beiden Opfer gewesen sein.



Es ist dies bereits der zweite gravierende Vorfall an einer schulischen Einrichtung binnen weniger Tage: Erst Anfang der Woche hatte ein 13-Jähriger an einer Bistritzer Schule eine Lehrerin und einen Mitschüler, der ihr zur Hilfe geeilt war, mit einem Messer verletzt. Das Tatmotiv scheint in diesem Fall ein rassistisches gewesen zu sein – de facto wollte der Täter einen anderen, 12-jährigen Mitschüler wegen dessen Hautfarbe niederstechen, doch konnte die Lehrerin den tätlichen Angriff auf das visierte Kind letztlich verhindern. Der 13-Jährige, der seine Tat davor auf einer Social Media-Plattform angekündigt hatte, scheint sich, den ermittelnden Bistritzer Staatsanwälten zufolge, in den sozialen Netzwerken radikalisiert zu haben bzw. zu einem Anhänger neonazistischen und -legionären Gedankenguts geworden zu sein. Er wurde vorerst in eine Klausenburger Psychiatrie für Kinder und Jugendliche eingeliefert – laut geltendem Recht ist er strafunmündig.