Von: Andreea Oance

Temeswar – Mit der Fotoausstellung „Weltanschauung“ präsentiert der in Temeswar/Timișoara geborene und in Wien lebende Kunstfotograf Călin Piescu seine persönliche Sicht auf die Welt. Die Vernissage findet am Montag, dem 23. November, um 18.30 Uhr in der Galerie Parc in Temeswar statt.

Der Titel verbindet die deutschen Begriffe „Welt“ und „schauen“ und verweist auf die subjektive Wahrnehmung, mit der der Künstler den Alltag betrachtet und einzelne Eindrücke zu einem Gesamtbild seines Lebensraums zusammenfügt. Die dicht nebeneinander gehängten Fotografien zeigen ausgewählte Ausschnitte der Wirklichkeit. Sie bleiben bewusst unbearbeitet und ungeschönt. Die Motive reichen von der Schönheit eines Sonnenaufgangs über die Geometrie des menschlichen Körpers und die Architektur des 20. Jahrhunderts bis hin zur Unterwasserwelt.

Hinter den Bildern stehen Lebenserfahrungen und Erinnerungen an Orte, die mit persönlichen Empfindungen verbunden sind. Fotografie ist für Piescu damit nicht nur Zeugnis seiner Wahrnehmung, sondern auch Ausdruck einer persönlichen Haltung und Auseinandersetzung mit der Welt.

Den Begleittext zur Ausstellung verfasste Ruxandra Dreptu, Vorsitzende der Bukarester Abteilung für Kunstkritik des rumänischen Verbands Bildender Künstler (UAP).

Călin Piescu ist Absolvent der Kunstschule Temeswar und Mitglied der Temeswarer Filiale des Künstlerverbands UAP. „Weltanschauung“ ist seit 2021 seine sechste Ausstellung in Temeswar unter der Schirmherrschaft des Verbands. Weitere Ausstellungen zeigte er in Bukarest, London und Madrid, dort unter der Schirmherrschaft des Rumänischen Kulturinstituts (ICR).