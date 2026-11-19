Von: Bernice Krech-Lițoiu

Ein Baum steht selten nur für sich. Er wächst, verändert seine Gestalt, überdauert Generationen und wird zum stillen Zeugen seiner Umgebung. Wer genau hinsieht, entdeckt in seiner Darstellung nicht nur die Handschrift eines Künstlers, sondern auch Spuren einer vergangenen Gesellschaft, ihrer Vorstellungen von Natur und Landschaft. Diesem besonderen Blick auf die Bäume widmet sich die Architektin, Künstlerin und Kunsthistorikerin Irina Neacșu in ihrem Buch „Portrete de arbori. Construcția culturală a peisajului în desenul românesc (1850–1920)“/„Baumporträts. Die kulturelle Konstruktion der Landschaft in der rumänischen Zeichnung (1850-1920)“.

Am Donnerstag, dem 12. November, stellte die Autorin den im Verlag des Nationalen Kunstmuseums Rumäniens erschienenen Band im Multikulturellen Zentrum der Transilvania-Universität in Kronstadt vor. Gemeinsam mit den Kunsthistorikern Frank Thomas Ziegler und Radu Popica diskutierte sie unter der Moderation von Adrian Lăcătuș, Dekan der Philologischen Fakultät der Transilvania-Universität über die Entstehung des Buches, die Entwicklung der Landschaftsdarstellung und die Bedeutung des Baumes als künstlerisches und kulturelles Motiv.

Ein Baum als Spiegel seiner Zeit

Das Buch geht auf die Doktorarbeit von Irina Neacșu an der Nationalen Kunstuniversität Bukarest zurück. Ihre Forschung wurde durch ein Fulbright-Stipendium am kunsthistorischen Institut der Yale University sowie durch das Bonte-Stipendium des Nationalen Kunstmuseums Rumäniens unterstützt. Mit ihrem Projekt über ökologische Ästhetik und botanische Untersuchungen in der romantisch geprägten rumänischen Zeichnung aus dem Museumsbestand konnte sie sich bei der dritten Vergabe des Bonte-Stipendiums durchsetzen.

Ausgangspunkt ihrer Untersuchung ist eine Zeit des tiefgreifenden Wandels: Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts veränderten sich die Gesellschaft, die Städte und das Verhältnis der Menschen zur Natur. Der Tourismus gewann an Bedeutung, neue Parks und öffentliche Grünanlagen entstanden, und die Landschaft wurde zunehmend als kultureller und identitätsstiftender Raum wahrgenommen. In dieser Zeit entwickelte sich auch die künstlerische Auseinandersetzung mit der Natur weiter. Neacșu betrachtet den Baum dabei nicht isoliert als botanisches Objekt. Vielmehr interessiert sie, was seine Darstellung über die Landschaft und die Menschen erzählt, die sie gestaltet und wahrgenommen haben. Welche Bäume wurden gezeichnet? In welchem Umfeld erscheinen sie? Und welche Vorstellungen von Natur, Heimat und Zugehörigkeit spiegeln sich in diesen Bildern? Wie die Autorin erläuterte, gibt es dabei keine einheitliche rumänische Schule der Landschaftsmalerei. Die Künstler arbeiteten sehr unterschiedlich, geprägt von ihren jeweiligen Ausbildungswegen und Einflüssen – etwa durch Studienaufenthalte in Paris oder die Kunstzentren Wien und Budapest. Frank Thomas Ziegler verwies insbesondere auf die engen kulturellen Verbindungen der siebenbürgischen Künstler zu Wien und Budapest. Ihre Werke zeigen, wie stark sich künstlerische Entwicklungen über regionale und politische Grenzen hinweg gegenseitig beeinflussten.

Auch die Bewegungen zwischen Siebenbürgen und bei-spielsweise Bukarest spielten eine Rolle: Künstler wechselten ihren Wohn- und Arbeitsort bereits lange vor der Vereinigung Rumäniens. Die Kunstgeschichte lässt sich deshalb nicht allein entlang späterer nationaler Grenzen erzählen.

Die persönliche Sprache der Zeichnung

Ein besonderer Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Zeichnung. Im Unterschied zur Fotografie, die zunehmend die dokumentarische Erfassung der Wirklichkeit übernahm, eröffnet die Zeichnung einen sehr persönlichen Zugang zur Wahrnehmung des Künstlers. Sie macht nicht nur sichtbar, was dieser gesehen hat, sondern lässt mitunter auch seinen Gedankengang erkennen.

Dabei standen Zeichnung und Fotografie zunächst keineswegs in Konkurrenz. Einige der siebenbürgischen Künstler beschäftigten sich bereits früh mit beiden Medien. Im Laufe des 20. Jahrhunderts veränderte sich jedoch die Funktion der Zeichnung: Die Dokumentation der Wirklichkeit konnte zunehmend der Fotografie überlassen werden, während die künstlerische Ausdrucksfreiheit stärker in den Vordergrund rückte. In den Zeichnungen lassen sich mitunter sogar individuelle Charakterzüge und die Ausbildung ihrer Urheber erahnen. So können beispielsweise architektonische Kenntnisse die Art beeinflussen, wie ein Künstler Räume, Perspektiven und Landschaften erfasst.

Was uns Bäume heute erzählen

Radu Popica hob hervor, dass sich an den Zeichnungen nicht nur die Entwicklung der Kunst, sondern ebenso der gesellschaftliche Wandel ablesen lasse. Die Landschaft wird zum Spiegel der Modernisierung. Zugleich lohnt es sich, den Baum als eigenständiges Symbol zu betrachten: Nicht jeder Künstler aus Siebenbürgen oder der Walachei machte ihn zum Gegenstand seiner Kunst. Wo er jedoch auftaucht, kann seine Darstellung viel über die Bedeutung von Natur und Landschaft verraten. Dabei geht es nicht in erster Linie um eine systematische botanische Klassifizierung einzelner Arten. Vielmehr lassen sich aus den Bildern Rückschlüsse auf die dargestellten Landschaftsräume ziehen. Weiden beispielsweise begegnen häufig in der Nähe von Gewässern, während Nadelbäume andere landschaftliche Zusammenhänge prägen. Das Inte-resse gilt vor allem den heimischen Arten und ihrer Einbettung in die jeweilige Umgebung, weniger exotischen Gewächsen.

Gerade darin liegt die Aktualität der Forschung. Bäume wachsen über Jahrzehnte und Jahrhunderte, reagieren auf Veränderungen ihrer Umwelt und geben Auskunft über deren Zustand. Sie stellen auch Fragen nach Grenzen: Wo endet die Natur, wo beginnt der vom Menschen gestaltete Raum? Was betrachten wir als Kulturlandschaft, was als unberührte Natur? Die historischen Zeichnungen eröffnen einen überraschenden Zugang zu diesen heute wieder hochaktuellen Fragen.

Kunst, Natur und Erinnerung

Die Buchvorstellung in Kronstadt fügt sich in ein größeres Ausstellungsprojekt ein. Bereits am 5. November wurde im Nationalen Kunstmuseum Rumäniens in Bukarest die gleichnamige Ausstellung „Portrete de arbori“ eröffnet. Kuratiert von Irina Neacșu, vereint sie ausgewählte Werke aus dem Museumsbestand und kann noch bis zum 14. März 2027 besucht werden. Auch in Deutsch-Weißkirch widmet sich eine Ausstellung der Autorin dem Verhältnis von Natur und Kultur, vom einzelnen Objekt bis zu seiner Funktion und dem Landschaftsraum, in den es eingebettet ist.

Das Buch wird unter anderem bei den Buchhandlungen Cărturești und Libris sowie über die Internetseite der Autorin erhältlich sein.

Irina Neacșu gelingt mit „Portrete de arbori“ mehr als eine kunsthistorische Bestandsaufnahme. Sie macht sichtbar, wie eng die Geschichte der Kunst mit der Geschichte unserer Umwelt verbunden ist. Ihre Untersuchung lädt dazu ein, historische Zeichnungen mit neuen Augen zu betrachten – und vielleicht auch den nächsten Baum am Wegesrand nicht mehr nur als Teil der Kulisse wahrzunehmen, sondern als lebendiges Stück Landschaftsgeschichte.

