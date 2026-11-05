Wenn die KI die Hausaufgaben macht

Von: Raluca Nelepcu

Ein paar Klicks, eine kurze Anweisung und schon ist der Aufsatz fertig. Die Mathematikaufgabe wird innerhalb weniger Sekunden gelöst, die Inhaltsangabe eines literarischen Werks erscheint auf dem Bildschirm, ohne dass man das Buch überhaupt aufgeschlagen hat. Seit diesem Schuljahr stehe ich selbst als Lehrerin vor einer Klasse und erlebe den Schulalltag nun auch aus einer ganz anderen Perspektive. Dabei wird mir immer deutlicher bewusst, wie sehr die künstliche Intelligenz, kurz KI, das Lernen und die Arbeit der Schüler verändert.

Was vor wenigen Jahren noch wie Science-Fiction klang, ist inzwischen für viele Jugendliche selbstverständlich geworden. Auch ich sehe die Vorteile dieser digitalen Helfer, die übrigens längst nicht nur von Schülern genutzt werden. Gleichzeitig beschäftigt mich eine entscheidende Frage: Was bleibt vom eigentlichen Lernprozess übrig, wenn Schüler das Denken, Formulieren und Problemlösen zunehmend einer Maschine überlassen?



Digitale Helfer für fast jedes Schulfach



Die Auswahl an KI-Anwendungen ist mittlerweile riesig. Zu den bekanntesten gehört ChatGPT des US-Unternehmens OpenAI. Das Programm kann Texte verfassen, komplizierte Sachverhalte erklären, Aufsätze korrigieren, Fragen beantworten und beim Lernen von Fremdsprachen helfen. Wer beispielsweise die binomischen Formeln nicht versteht, kann sich diese Schritt für Schritt erklären lassen. Auch Zusammenfassungen längerer Texte sind innerhalb weniger Augenblicke möglich.



Ein ähnliches Angebot bietet Gemini, die künstliche Intelligenz von Google. Sie kann Informationen aufbereiten, Lernmaterial erstellen und bei der Lösung verschiedener Aufgaben helfen. Microsoft Copilot unterstützt unter anderem beim Schreiben, Recherchieren und Strukturieren von Informationen. Besonders für das Lernen mit eigenen Unterlagen eignet sich NotebookLM von Google. Dort können Nutzer Dokumente hochladen, Fragen zu deren Inhalt stellen und sich Zusammenfassungen oder Lernhilfen erstellen lassen.



Auch spezialisierte Anwendungen erfreuen sich großer Beliebtheit. DeepL übersetzt Texte in zahlreiche Sprachen und hilft beim Formulieren. Grammarly überprüft englische Texte auf sprachliche Fehler und macht Verbesserungsvorschläge. Photomath ermöglicht es, mathematische Aufgaben mit der Handykamera zu erfassen und sich Lösungswege anzeigen zu lassen. Perplexity wiederum ist eine KI-gestützte Suchmaschine, die Antworten mit Verweisen auf Internetquellen verbindet.



All diese Programme können den Schulalltag erheblich erleichtern. Sie sind rund um die Uhr verfügbar, werden nicht ungeduldig und können dieselbe Frage immer wieder erklären. Besonders beim selbstständigen Lernen kann das ein großer Vorteil sein.



Perfekte Hausaufgabe – mit fast null eigenem Beitrag



Problematisch wird es allerdings, wenn KI nicht mehr als Hilfsmittel, sondern als Ersatz für die eigene Denkleistung verwendet wird. Wer sich eine vollständige Inhaltsangabe schreiben lässt, ohne die Erzählung gelesen zu haben, mag am nächsten Tag eine tadellose Hausaufgabe abgeben. Doch was hat er dabei gelernt?



Dasselbe gilt für mathematische Aufgaben. Eine von der KI präsentierte Lösung bedeutet noch lange nicht, dass der Schüler den Rechenweg verstanden hat. Spätestens bei einer Klassenarbeit, wenn keine digitalen Hilfsmittel erlaubt sind, wird deutlich, ob das Wissen tatsächlich vorhanden ist.



Lernen besteht nämlich nicht nur darin, möglichst schnell zur richtigen Antwort zu gelangen. Der eigentliche Lernprozess findet häufig gerade dann statt, wenn man Schwierigkeiten überwinden muss. Einen komplizierten Text mehrmals lesen, eine Aufgabe zunächst falsch lösen oder nach passenden Formulierungen suchen: All das trainiert Fähigkeiten, die für die geistige Entwicklung wichtig sind.



Wer diese Anstrengungen dauerhaft vermeidet, riskiert, dass wichtige Kompetenzen weniger geübt werden. Dazu gehören das kritische Denken, die Problemlösungsfähigkeit, das Sprachgefühl und die Fähigkeit, eigene Gedanken verständlich auszudrücken.



Wenn die Maschine überzeugend Unsinn erzählt



Hinzu kommt ein weiteres Problem, das Schüler noch nicht so richtig verstanden haben: Künstliche Intelligenz ist keineswegs unfehlbar. Programme wie ChatGPT oder Gemini können Antworten liefern, die auf den ersten Blick überzeugend wirken, aber sachliche Fehler enthalten. Manchmal erfinden sie sogar Informationen, Literaturangaben oder historische Ereignisse. Dieses Phänomen wird als „Halluzination“ bezeichnet.



Besonders gefährlich ist dabei die scheinbare Sicherheit, mit der solche falschen Aussagen präsentiert werden. Eine KI kann einen historischen Sachverhalt ausführlich und sprachlich einwandfrei erklären, obwohl einzelne Jahreszahlen oder Zusammenhänge nicht stimmen. Wer die Antwort ungeprüft übernimmt, verbreitet möglicherweise falsche Informationen.



Auch Quellenangaben müssen kontrolliert werden. Selbst wenn eine KI konkrete Internetseiten oder wissenschaftliche Arbeiten nennt, bedeutet das nicht automatisch, dass diese existieren oder die jeweilige Aussage tatsächlich belegen.



Deshalb bleibt die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen, unverzichtbar. Schulbücher, verlässliche Internetquellen und die Erklärungen von Lehrkräften können nicht einfach durch einen Chatbot ersetzt werden.



Schreiben, ohne selbst zu formulieren



Besonders deutlich zeigt sich der Einfluss künstlicher Intelligenz im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht. Aufsätze, Erörterungen, Charakterisierungen oder Gedichtinterpretationen lassen sich inzwischen mit wenigen Anweisungen erstellen. Das Ergebnis klingt häufig erstaunlich professionell. Als Lehrer ist man dann geschockt, wenn die exzellente schulische Leistung von zu Hause im schriftlichen Test in der Schule nicht mehr zustande kommt.



Gerade darin liegt eine Gefahr. Wer regelmäßig fertige Texte übernimmt, trainiert weder seinen Wortschatz noch seinen persönlichen Schreibstil. Die Fähigkeit, eigene Argumente zu entwickeln, Gedanken logisch miteinander zu verbinden und sprachlich präzise auszudrücken, entsteht durch Übung.



Eine KI kann beispielsweise erklären, wie eine gute Erörterung aufgebaut ist. Sie kann Argumente vorschlagen oder auf sprachliche Fehler aufmerksam machen. Die eigentliche Argumentation sollte jedoch vom Schüler selbst stammen. Denn Sinn der Schule ist es, nicht nur fertige Ergebnisse hervorzubringen, sondern junge Menschen dazu zu befähigen, selbstständig zu denken und ihre Meinung zu begründen. Aus diesem Grunde lassen Lehrer immer weniger Schüler individuell zu Hause arbeiten. Alles, was benotet wird, wird in der Schule gelöst, sonst widerspiegelt es nicht das wahre Können des Schülers.



Auch Datenschutz spielt eine Rolle



Ein weiterer Aspekt wird im Umgang mit KI häufig unterschätzt: der Schutz persönlicher Daten. Wer komplette Hausarbeiten, private Nachrichten, Fotos oder Dokumente in eine KI-Anwendung hochlädt, sollte sich bewusst sein, dass diese Informationen an einen externen Anbieter übermittelt werden.



Besonders sensible Daten, beispielsweise Adressen, Passwörter, medizinische Informationen oder persönliche Angaben über Mitschüler und Lehrkräfte gehören deshalb nicht unbedacht in einen Chatbot. Auch die jeweiligen Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen der Anwendungen sollten beachtet werden.



KI als Lernpartner



Bedeutet das alles, dass Schüler grundsätzlich auf künstliche Intelligenz verzichten sollten? Die Antwort auf diese Frage mag von jedem einzelnen Lehrer abhängen. Die meisten sind sich jedoch einige: Richtig eingesetzt, kann KI ein ausgesprochen nützliches Lernwerkzeug sein.



Die Nutzung macht den Unterschied. Statt sich eine fertige Hausaufgabe schreiben zu lassen, könnte man den Chatbot bitten, einen schwierigen Begriff zu erklären. Wer für eine Geschichtsarbeit lernt, kann sich Übungsfragen erstellen lassen. Beim Fremdsprachenlernen kann die KI als Gesprächspartner dienen, Grammatikregeln erklären oder selbst geschriebene Texte verbessern.



Auch für die Prüfungsvorbereitung bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Die KI kann Lernpläne erstellen, Wissenslücken aufzeigen und Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden formulieren. Entscheidend ist dabei, dass der Lernende aktiv bleibt und die Antworten selbst überprüft. Lehrer selbst greifen auf die vielen Möglichkeiten der KI zu, um Arbeitsblätter erstellen zu lassen.



Eine einfache Regel könnte deshalb lauten: Erst selbst nachdenken, dann die KI fragen. Wer zunächst versucht, eine Aufgabe eigenständig zu lösen, und anschließend die künstliche Intelligenz zur Kontrolle oder Erklärung nutzt, kann von der Technologie profitieren, ohne auf den eigenen Lernprozess zu verzichten. Es bleibt nun den Lehrern überlassen, immer wieder darauf hinzuweisen, wie die KI richtig genutzt werden sollte.



Eins steht mit Sicherheit fest: Künstliche Intelligenz wird aus der Schule nicht mehr verschwinden. Im Gegenteil: Die Programme werden leistungsfähiger und ihre Einsatzmöglichkeiten vielfältiger. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, dass Jugendliche lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Die entscheidende Fähigkeit der Zukunft wird gewiss nicht darin bestehen, möglichst schnell eine fertige Antwort von einer Maschine zu erhalten, sondern darin, die richtigen Fragen zu stellen, Informationen zu überprüfen und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Die KI kann uns helfen, das Denken sollte sie uns jedoch nicht komplett abnehmen.