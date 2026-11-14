„Wer Sarmale mag, mag auch dieses Brot“

Von: Aurelia Brecht

Mittwochmorgen. Trüb und neblig, November eben. Ein Weg in die Unterstadt. Am Ende der Saggasse/Strada Turnului, gegenüber vom Zibinsmarkt, leuchtet in der Morgenkälte von Ferne eine kleine Bäckerei auf – in warmem und orange-gelbem Licht: Oberhalb des verglasten Ladengeschäfts prangt der Name „Korn Atelier“. In der Warenauslage eine Vielzahl an Backwaren: Laugengebäck, Croissants, Franzbrötchen, eine breite Palette an hellen und dunklen Brot-sorten.

Es ist sieben Uhr. Hinter der Ladentheke steht Julius Fabini. Im hinteren Teil der Backstube arbeitet sein Bruder Noah. Wer eine Bäckerei besitzt, ist früh unterwegs: Noah steht um 4 Uhr auf, Julius um kurz nach sechs: Die Brüder sind ein eingespieltes Team: Noah backt, Julius kümmert sich um den Verkauf, um Logistik und Administration. Die Backstube duftet, aus einem Lautsprecher tönt Musik. In den Regalen stapeln sich große Brotlaibe, in der Auslage die Brötchen und verschiedene Eigenkreationen wie die Fruchtschnecken mit Himbeeren, Brombeeren oder Heidelbeeren, bedeckt von einer feinen Puderzuckerschicht.

Vor einem halben Jahr haben die Brüder ihren lang gehegten Traum von der eigenen Bäckerei verwirklicht. Seitdem kann man in Hermannstadt deutsches Brot kaufen. Und das Angebot wird gut angenommen: Schon in der Früh geht die Ladentür unablässig auf und wieder zu, es bilden sich kleine Schlangen. An einem schmalen Tresen kann man ein Frühstück zu sich nehmen, auch ein Mittagsmenü aus einer Focaccia und einem Getränk haben die Brüder im Angebot.

„Wenn Sie etwas probieren möchten, sagen Sie Bescheid,“ begrüßt Julius Fabini die Eintretenden. Gleich neben der Tür stehen mehrere Probierteller: Darauf die Brote des Tages und in der Vorweihnachtszeit ganz neu: auch der Striezel des Tages – mit Salzkaramel, Pistazie oder Zimt. In der Bäckerei ist es warm. „Welcher Striezel ist heute dran?“ fragt der eine Bruder den anderen – „Hängt von den Zutaten ab, die vorrätig sind.“ Manchmal müssen sie umdenken und mit den Zutaten jonglieren – denn nicht alles ist verfügbar. Die Tür geht auf und wieder zu. Selig lächelnd verlässt ein kleines Mädchen den Laden mit einer Laugenbrezel in der Hand.

Vom Traum zum eigenen Geschäft

Julius Fabini kommt bereits 2019 nach Siebenbürgen, gründet damals ein eigenes Start-Up. Dort macht Noah später ein Praktikum. Ihm gefällt der Aufenthalt – die Natur, die Kultur des Landes, das Essen – nur das Brot schmeckt ihm nicht. Auf die Beschwerde folgt ein Witz des älteren Bruders: Dann solle er doch eine Bäckerei aufmachen. „Er ist den Gedanken nicht losgeworden, meint Julius Fabini heute. „Er hat eine Bäckerlehre gemacht und ist vier Jahre später hierher gekommen.“

Die beiden sind in Heidelberg aufgewachsen, kennen Siebenbürgen aber aus ihrer Kindheit und Jugend. Jeden Sommer haben sie bei ihren Großeltern in Hermannstadt verbracht. Das hat vieles vereinfacht, meinen sie. Gleichzeitig war die Eröffnung des Ladens mit Herausforderungen verbunden – alles ist aus eigener Hand finanziert, für die Renovierung des Ladens packten Freunde und die Familie an. Viel von der Inneneinrichtung haben sie selbst gebaut.

Beide Brüder bewegen sich zwischen den Kulturen. Julius Fabini lernt in der zehnten Klasse an der Volkshochschule in Heidelberg Rumänisch. Deutschland war immer wichtig, aber Rumänien auch: „Es war hier immer eine zweite Heimat für mich, dadurch, dass ich die Verbindung mit den Großeltern hier hatte. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich hierher gehöre, dass meine Familie hierher gehört. Gleichzeitig ist es auch ein fremdes Land dadurch, dass ich nicht hier aufgewachsen bin. Es ist sozusagen eine interessante Heimat, wo man noch nicht alles kennt,“ meint Noah.

Qualität mit persönlicher Note

„Mehl, Wasser, Salz und jede Menge Zeit“ – „Făină, apă, sare și timp din belșug“ ist das Motto der Geschwister, „natürlich backen“ ihre Devise. Denn darum geht es ihnen: Qualitätsbrot herstellen, möglichst mit Zutaten aus der Region. Alle Brote sind mit Sauerteig zubereitet, ohne Hefe, mit Übernachtgare – das unterscheidet sie von anderen. Für Noah Fabini ist der Herstellungsprozess und das Backen mit hochwertigen Zutaten zentral: „Mit Sauerteig zu backen ist ein sehr natürlicher Prozess und in der Industrie hat man Hefe und Backmittel, mit denen man versucht, den natürlichen Prozess ein bisschen einzuengen. Man sagt so dem Teig, was er zu tun hat. Bei uns ist es genau anders herum: Der Sauerteig sagt mir, was ich zu tun habe. Das ist ein sehr reaktiver Prozess. Das ist ein Dialog, den man führen muss und wenn man ihn besonders gut führt, dann hat man gutes Brot.“ Schon in der Ausbildung hat Noah immer wieder auch zu Hause gebacken, neue Rezepte ausprobiert. So entsteht auch jetzt immer wieder Neues, wie das Kürbisbrot zu Halloween oder ein Kartoffel-Butter-Brot, an dem sie gerade tüfteln.

Die bestmögliche Qualität dauerhaft zu erhalten und dabei ihren Kundinnen und Kunden auch ein besonderes Erlebnis zu bieten ist wichtig für Julius Fabini: „Es soll immer etwas Neues dabei sein, dass einem nie langweilig wird, wenn man in die Bäckerei kommt“, meint er. So wechselt das Angebot alle zwei Wochen. Auf der Webseite des „Korn Atelier“ kann man die Tagesauswahl auf Deutsch, Rumänisch und Ungarisch einsehen. Dabei sind der „Frankenlaib“, das „Maisbrot“, „Vollkornbrot“ oder das „Sauerbrot“.

Auf Entdeckungsreise in die Zukunft

Nach mehr als einem halben Jahr seit der Eröffnung des Ladens zieht Julius Fabini Bilanz: „Es ist bisher besser gelaufen als wir uns das vorgestellt haben.“ Was sind ihre Pläne und Wünsche für den Laden? Sieben Tage die Woche zu öffnen ist für die beiden das nächste Ziel. Auch soll sich das Team auf sechs Personen erweitern. Zurzeit suchen sie einen Bäcker und eine Verkaufskraft, die auch Deutsch spricht. Neue Backgeräte und Kühlschränke sollen es ihnen demnächst erlauben, Produktqualität und Kapazität zu verbessern. Auch Lieferungen wollen sie ab dem nächsten Jahr anbieten – für die, die es nicht innerhalb der Öffnungszeiten zu ihrem Lieblingsbrot schaffen.

Der Mix der verschiedenen Kulturen gefällt ihnen. Sie wollen sich das Beste aus beidem nehmen und auch etwas zurückgeben. Zum Beispiel mit ihrem Sauerteigbrot – eigens deswegen kommen mittwochs viele in den Laden: „Sauerkrautbrot mit Sauerkruste ist für die Rumänien etwas Neues und wird auch ziemlich dankend angenommen. Das kennt man hier nicht, während es in Süddeutschland eine lange Tradition ist,“ meint Julius Fabini. Aber fest steht damit: „Wer Sarmale mag, mag auch dieses Brot.“