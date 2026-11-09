Wettbewerbsrat prüft FICO-Berechnung

Bukarest (ADZ) – Der Wettbewerbsrat untersucht weitere Banken – diesmal geht es um die Berechnung der sogenannten FICO-Bewertung zur Einschätzung der Kundenbonität bei der Vergabe von Krediten. Die Ermittlungen betreffen diesmal sogar noch mehr Geldinstitute als die Untersuchung zur Festlegung des ROBOR-Zinssatzes, die im Sommer zu einer Rekordstrafe gegen mehrere Banken geführt hatte.



Das bestätigte Wettbewerbsratspräsident Bogdan Chirițoiu dem Sender Antena 3 CNN. Im Mittelpunkt stehe die Frage, ob die Berechnungsmethode des FICO-Scores Kunden benachteiligt, die gleichzeitig bei mehreren Banken Kredite beantragen. Es sei normal, dass Banken Informationen über ihre Kunden austauschen, um säumige Schuldner zu erkennen. Problematisch könnte jedoch sein, dass Kunden Punkte verlieren, wenn mehrere Institute ihre Kreditwürdigkeit prüfen.



Bislang handle es sich lediglich um einen Verdacht, betonte er. Vergleichbare Untersuchungen laufen auch in den USA und seit Kurzem in Polen, sagte der Kartellamtschef.