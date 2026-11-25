Von: Valentin Brendler

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde von links: Dana Alexandra Scherle (Leiterin des rumänischen Dienstes der Deutschen Welle), Dr. Patrick Peltz (Monitoring & Research Officer beim Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig), sowie Cosmina Măndică und Daniel Matei (Im rumänischsprachigen Redaktionsteam der Deutschen Welle) Foto: Valentin Brendler

Bukarest – KI verändert die Welt. KI verändert den Journalismus. Insbesondere durch Deepfakes und Desinformation. Um Journalisten in diesen Themenbereichen nützliche Tipps an die Hand zu geben, fand am vergangenen Freitag die 12. Deutsch-Rumänische Medienkonferenz im Goethe-Institut statt.

Organisiert wurde die Konferenz wie üblich von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle. Dieses Mal half auch das Goethe-Institut, das vor allem seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.

Die Veranstaltung begann mit den einleitenden Worten von Markus Teglas, dem Stellvertretenden Leiter der Vertretung der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest. Er führte locker und etwas augenzwinkernd an das Thema heran: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Alter und dem Verständnis von KI. Wenn man Teenager zu Hause hat, kommt es oft vor – ich sehe hier einige lachende Gesichter –, dass man etwas falsch einordnet, weil man nicht erkennt, dass es von einer KI erzeugt wurde. Es passiert mir auch häufig!“

Dennoch ist es natürlich ein ernstes Thema, wie er weiter ausführt: „Ich erzähle ihnen sicher nichts Neues, wenn ich sage, dass KI unsere Welt grundlegend verändert“, so Teglas. Deshalb fordert er: „Wir brauchen widerstandsfähige Mediensysteme und unabhängige, vertrauenswürdige Qualitätsmedien, die den Menschen dabei helfen, die Welt zu verstehen.“

Damit es solche Medien in Zeiten von KI überhaupt noch geben kann, müssen Journalisten die Technologie verstehen, erklärte anschließend Markus Huber, der Leiter des Goethe-Instituts. „KIs sind Produkte – dessen sollten wir uns bewusst sein. Es geht also auch darum zu verstehen, wie diese Technologie funktioniert – etwa wenn wir betrachten, wie Journalisten sie einsetzen oder wie wir als Bürger KI nutzen“, erklärte er. Mit dem Ziel: „Wir müssen verstehen, welche Aspekte daran positiv sind – oder sein können – und welche eher problematisch. Es geht darum, eine kritische Haltung zu entwickeln und insgesamt die Medienkompetenz zu stärken.“

Deswegen gab es diese Konferenz. Die anschließende Gruppendiskussion wurde von Dana Alexandra Scherle (Leiterin des rumänischen Dienstes der Deutschen Welle) moderiert.

Sie begrüßte unter anderem die beiden Journalisten Cosmina Măndică und Daniel Matei (im rumänischsprachigen Redaktionsteam der Deutschen Welle). Sie erklärten gemeinsam, dass sie Falschmeldungen checken und darüber aufklären. Dafür schauen sie sich die Meldungen sehr genau an, versuchen Fehler zu finden, um dann darüber aufzuklären. Ihnen ist es besonders wichtig, im Artikel nicht nur die Falschmeldungen zu benennen, sondern zu beschreiben, wie sie die Fehler gefunden haben: Damit die Leser der Artikel ebenfalls verstehen, wie man Falschmeldungen erkennt.

Dabei möchte auch Dr. Patrick Peltz (Monitoring & Research Officer beim Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig) helfen. Er arbeitet momentan an einem Tool, das Falschmeldungen erkennen soll. Er erklärte: „Unser Ziel ist es, ein Instrument zu entwickeln, mit dem sich im Internet kursierende Behauptungen aufspüren lassen – und, was noch wichtiger ist: mit dem sich überprüfen lässt, ob diese Behauptungen tatsächlich den Tatsachen entsprechen.“

Dieses gibt es jedoch bisher noch nicht. Deswegen teilte er ebenso wie die anderen Diskussionsteilnehmer nützliche Tipps mit dem anwesenden Fachpublikum, das zu großen Teilen aus Journalisten bestand. Was besonders wichtig ist (wie auch im Journalismus vor KI): Informationen mit mehreren, vertrauenswürdigen Quellen abzugleichen und zu überprüfen.