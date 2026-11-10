Von: Valentin Brendler

Bukarest ist die „Flaneurshauptstadt Europas“. So bezeichnet sie immerhin David Hugendick in seinem fantastischen Artikel „Die Seufzerhauptstadt“ in der Zeitung „Die Zeit“. Dem würde die Landschaftsarchitektin Catinca Dobrescu womöglich zustimmen. Denn sie hat vor Kurzem das Buch „Wie man sich (nicht) in Bukarest verläuft“ (Original: „Cum s² (nu) te pierzi în București“) beim ACS-Verlag veröffentlicht. Dies ist sowohl ein Reiseführer für 13 ausgewählte Spaziergänge, ein Buch über die anliegende Architektur, als auch über die lokale Geschichte. Dazu ist das Buch zweisprachig in Rumänisch und Englisch. Kurz gesagt: Ein Muss für alle leidenschaftlichen Flaneure durch Bukarest.

Denn das Buch ist einzigartig. Es hat zahlreiche verständliche und ausführliche Karten, wunderschöne Bilder (viele vom Fotografen Mihai Petre) und auch einige Abbildungen, die zur weiteren Verständlichkeit beitragen. Zum Beispiel: Direkt am Anfang des Buches werden die meistverbreiteten Gebäudearten von Bukarest vorgestellt. Es gibt eine Grafik eines „Neostalinistischem Wohnblocks“ oder einer „Stadtvilla“ und darunter wird in einem Text erklärt, was diese Gebäudeart ausmacht und wo sie zu finden ist.



Insgesamt legt das Buch einen großen Fokus auf Präzision und Ausführlichkeit. Das sieht man insbesondere an den langen Texten von Dobrescu. Dort wird jeweils einer der Spaziergänge literarisch sozusagen nachspaziert. Die Autorin erzählt dazu einiges über die Geschichte der anliegenden Häuser, über die Geschichte der Straße und über die Architektur. Dobrescu wird dabei so ausschweifend und detailreich, dass es wahrscheinlich selbst für den größten Bukarest-Experten noch einige neue Details geben wird.



„Meine Motivation dahinter war, Bukarestern und Besuchern etwas zu geben, ein Werkzug, mit dem sie die Stadt erforschen können und sich vielleicht in sie verlieben, wie ich es jedes Mal getan habe, wenn ich in der Stadt war“, erklärt die Autorin des Buches dazu im Gespräch mit der ADZ. Die gebürtige Bukaresterin Dobrescu lebt nämlich aktuell gar nicht mehr in der Stadt, sondern bereits seit 2014 in Berlin. Dennoch ist die rumänische Hauptstadt immer noch in ihrem Herzen: „Es hat mich immer fasziniert, wie schön es eigentlich ist, Bukarest zu erkunden. Jedes Mal erwartet einen eine andere Überraschung!“



Ihre „gewählte Heimatstadt“ ist gar nicht Bukarest



Deswegen hat sie seit gut fünf Jahren an dem umfangreichen Reiseführer gearbeitet, obwohl sie überhaupt keine Autorin oder gar Reiseführerin ist. Dobrescu ist Landschaftsarchitektin in Berlin. Denn Dobrescu wollte schon immer nach Berlin. „Das war meine gewählte Heimatstadt“, erklärt sie.



Deutsch sprach sie bereits seit Kindheitstagen. Sie war in Bukarest beim Hermann-Oberth-Gymnasium (das heutige Goethe-Kolleg) und deswegen stand ihr der deutschsprachige Raum offen. „Und in Berlin habe ich meinen Ort gefunden“. Insbesondere dass die Stadt so chaotisch, etwas unfreundlich und auch nicht so sauber ist, darüber hinaus natürlich dennoch viel Charme besitzt – ganz wie Bukarest – gefällt ihr. „Sogar die Straßenlaternen haben dieselbe Farbe!“, so die Autorin.



Zuerst hat sie in der deutschen Hauptstadt bei einigen privaten Büros gearbeitet und mittlerweile ist sie bei den Berliner Wasserbetrieben. Sie ist insbesondere an öffentlichen Plätzen und an der Regenwasserbewirtschaftung inte-ressiert. Für diese Arbeit braucht sie Strukturen und Gesetze, die sie in Berlin gefunden hat, weshalb sie dort „arbeiten und auch etwas weiterentwickeln kann“. Ein wichtiger Grund, warum es ihr dort auch so gefällt.



Aus Liebe zum Spazieren und zur Stadt



Und trotzdem hängt sie natürlich auch an ihrer Heimatstadt Bukarest. Sonst hätte sich nicht fünf Jahre lang an einem Reiseführer geschrieben, von dem sie zu Beginn nicht wusste, ob er jemals veröffentlicht werden wird. Los ging alles im Jahr 2020, während der Corona-Pandemie. Die leidenschaftliche Spaziererin stand plötzlich vor zugesperrten Parks in einer Stadt, die verschlossen wirkte. Dabei ist Bukarest laut ihr so schön zum Spazieren. Da kam ihr die Idee für den Reiseführer. „Ich dachte mir, das wäre auch ein schönes Geschenk für die Bukarester. Ich wollte ihnen Ideen geben, was man in der eigenen Stadt machen kann.“



Gerade auch, weil sie von den bereits existierenden Reiseführern enttäuscht ist. Diese würden einen zu großen Fokus auf die klassischen Touristenziele wie „Caru’ cu bere“, die Altstadt und „Palatul Parlamentului“ setzen und die schönen, versteckten Straßen der Stadt auslassen. „Wenn ich so als Tourist die Stadt erkunden würde, würde ich Bukarest so hässlich finden“, erklärt Dobrescu.



Eine lange Recherche



Deswegen hat sie angefangen, jedes Mal, wenn sie in Bukarest war, Spazierrouten abzulaufen, Notizen zu machen und zu recherchieren. Immer, wenn es in Buchhandlungen ein neues, passendes Buch gab, nahm sie es mit, um noch tiefer in die Geschichte der Stadt und ihrer Straßen einzutauchen.



Dann, knapp ein Jahr bevor das Buch nun erschienen ist, begann die konkrete Arbeit im Verlag. Dabei stand vor allem „Factchecking“ (das Überprüfen von Fakten) auf der Tagesordnung. Zusammen mit der Editorin Anca Din² und den wissenschaftlichen Beratern Ramona Ungureanu und Dragoș Gh. Năstăsoiu wurden die Textpassagen überarbeitet und verfeinert. Letztgenannter übersetzte das Buch zudem auf Englisch. Auch die Fotoauswahl hat laut der Autorin durchaus lange gedauert. Jedoch hat sich diese Arbeit gelohnt: Die Fotos sehen fantastisch aus. Ihr war es besonders wichtig, dass sie eine „Wärme“ ausstrahlen, die Bukarest für sie ausmacht.



Was Stadtplanung wirklich bedeutet



Nach all dieser jahrelangen Arbeit konnte der Reiseführer also das Licht der Welt erblicken. Erhältlich ist er an den üblichen Stellen im rumänischen Buchmarkt. Der Autorin ist jedoch noch eine Sache wichtig bei ihrem Buch: „Was ich Laien, die sich nicht direkt mit Stadtplanung auseinandersetzen, mitgeben wollte, ist, dass städtische Projekte lange dauern. Und dass sie sehr lange Folgen haben!“, so Dobrescu im ADZ-Gespräch.



„Was bedeutet ‘billiges Wohnen’, das oft nicht billig war, für die nächsten 100 Jahre? Es ist natürlich wichtig, was in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren passiert, aber die großen Projekte dauern Jahrzehnte und haben noch länger Folgen“, erklärt die Autorin. Diese Gedanken spricht sie zwar nicht direkt im Buch an, sie glaubt aber, dass sie bei der Lektüre durchaus mitschwingen.



Eine wichtige Frage ist für sie auch: „Welche Bedeutung hat es, dass in dieser kritischen Phase der Modernität von Bukarest keine Wohnungsgenossenschaften gefördert worden sind?“ Dies hat laut ihr Folgen bis heute, weil es im kollektiven Verständnis der Bu-karester gar nicht die Idee gibt, dass es zum Beispiel auch andere Eigentumsverhältnisse geben könnte.



Dobrescu liegt das Thema am Herzen. Deswegen führt sie im Gespräch die Problematik aus: „In der Zwischenkriegszeit wurden durch staatliche Programme viele Häuser mit Gärten gebaut. Der Staat hat sich das Vorbild der Gartenstadt genommen. Allerdings waren diese Wohnungen trotz der ursprünglichen Vorstellungen alles andere als bezahlbar für die unteren Schichten.“



Die Autorin wird zur Reiseführerin



Auf all diese Themen des Buches machte sie auch vor Kurzem bei einer Führung in der Stadt aufmerksam. Einen Reiseführer in einer Buchhandlung vorzustellen, wäre ja langweilig. Deswegen schlüpfte Dobrescu für ein paar Stunden tatsächlich in die Schuhe einer Reiseführerin und zeigte Interessierten exemplarisch den Spaziergang 7 „Am Dâmbovița-Uferhang“ („Pe cornișa Dâm-boviței“). Dieser beginnt nördlich vom Parcul Tineretului und geht erst nach Westen durch den Parcul Carol und dann noch Nordosten zur Piața Unirii. Im Fokus stehen vor allem die verwinkelten Straßen, die angrenzenden Villen, wie auch der Carol-Park. Dabei war sie vor allem überrascht, wie neugierig die Besucher waren und alles aufsogen, was sie über die Gebäude, wie auch über die Gestaltung des Parks zu sagen hatte.



Trotzdem wird allzu bald kein neues Werk von Dobrescu erscheinen. Sie hat aktuell keine Pläne für ein weiteres Buch – sie ist einfach froh und stolz, dass „Wie man sich (nicht) in Bukarest verläuft“ erschienen ist.