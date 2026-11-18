Von: Andreea Oance

Temeswar – Am 26. November findet im Nationaltheater „Mihai Eminescu“ die 13. Ausgabe des Wiener Balls Temeswar/Timișoara statt. Die Veranstaltung bringt erneut Wiener Balltradition, Live-Musik und Tanz in einem der bedeutendsten Kulturräume der Stadt zusammen.

Für die musikalische Begleitung sorgt das Spirit of Vienna Orchestra, das den Eröffnungswalzer der Debütanten sowie die Tanzmomente des Abends gestalten wird. Das Romanian Flute Ensemble präsentiert einen eigenen musikalischen Beitrag. Zum Programm gehören außerdem Auftritte der Sopranistin Maria Rădeanu und des Baritons Michael Havlicek. Die Band Radio Kings sorgt für weitere musikalische Abwechslung. Mit dem Förderprogramm Rising Stars erhalten auch junge Musiker eine Bühne.

Ein Höhepunkt des Abends ist der Eröffnungswalzer der 52 Debütanten, die sich seit Wochen darauf vorbereiten. In diesem Jahr wird sich ihnen ein Debütantenpaar vom Wiener Ball in Den Haag anschließen. Unter den Gästen werden zudem Vertreter des Gran Ballo Viennese di Roma erwartet. Nach der traditionellen Aufforderung „Alles Walzer!“ ist die Tanzfläche für die Ballgäste geöffnet.

Der Wiener Ball Temeswar wird offiziell von der Stadt Wien anerkannt. Er ist der 31. international anerkannte Wiener Ball und laut Veranstaltern der einzige, der in einer Stadt stattfindet, die nicht Hauptstadt eines Landes ist. Seit 13 Ausgaben bringt die Veranstaltung Vertreter aus Gesellschaft, Diplomatie, Wirtschaft und Kunst sowie junge Menschen zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Werte Bildung, Kultur und Wohltätigkeit.

Über den Galaabend hinaus umfasst das Projekt die BVT-Akademie, an der im Laufe der Jahre mehr als 1500 junge Menschen teilgenommen haben, das Förderprogramm Rising Stars sowie karitative Initiativen gemeinsam mit United Way România.

Der Ball wird von der Hațegan-Stiftung und dem Österreichischen Honorarkonsulat in Temeswar veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Wien und der Österreichischen Botschaft.

Der Ball am Donnerstag, den 26. November, beginnt um 19 Uhr. Der Dresscode lautet Black Tie oder White Tie für Herren und langes Abendkleid für Damen. Eine offizielle Einladung ist nicht erforderlich. Interessierte können Karten für den Galaabend über die Plattform m.iabilet.ro erwerben.